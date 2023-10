Set SpaceX për dy lëshime satelitore Starlink në Florida dhe Kaliforni

By

SpaceX po përgatitet për dy lëshime radhazi të satelitëve Starlink në raketën e saj Falcon 9. Nisja e parë është planifikuar për të dielën, më 8 tetor, nga Kompleksi i Nisjes Hapësinore 4 Lindore (SLC-4E) në bazën e Forcave Hapësinore Vandenberg në Kaliforni. 21 satelitët Starlink do të vendosen në orbitën e ulët të Tokës në orën 12:23 të mëngjesit PT.

Nisja e ardhshme do të shënojë fluturimin e 14-të për përforcuesin e fazës së parë, i cili më parë ka mbështetur misione të ndryshme duke përfshirë Sentinel-6 Michael Freilich, DART, Transporter-7, Iridium OneWeb, SDA-0B dhe tetë misione Starlink. Pas ndarjes nga skena, faza e parë do të tentojë një ulje në avionin drone "Natyrisht që unë ende të dua" të pozicionuar në Oqeanin Paqësor.

Grupi i dytë i satelitëve Starlink do të lëshohet më pas të hënën, më 9 tetor, nga Space Launch Complex 40 (SLC-40) në Stacionin e Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida. Koha e planifikuar e ngritjes është 9:06 ET.

Ngjashëm me nisjen e parë, përforcuesi i fazës së parë Falcon 9 për nisjen e dytë ka fluturuar në 14 misione të mëparshme, duke përfshirë CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a , PSN SATRIA dhe pesë misione Starlink. Faza e parë do të tentojë një ulje në aeroplanin drone "A Shortfall of Gravitas" të stacionuar në Oqeanin Atlantik.

SpaceX do të sigurojë një transmetim të drejtpërdrejtë në internet të të dy lëshimeve në faqen e tij zyrtare. Transmetimi në internet do të fillojë afërsisht pesë minuta përpara nisjes.

Si përmbledhje, SpaceX po përgatitet për dy lëshime të satelitëve Starlink, me nisjen e parë në Kaliforni dhe të dytën në Florida. Këto lëshime do të kontribuojnë në vendosjen e vazhdueshme të plejadës satelitore Starlink të SpaceX, duke ofruar mbulim global të internetit.

Përkufizime:

– Starlink: Një plejadë interneti satelitore po ndërtohet nga SpaceX, duke ofruar mbulim global të internetit.

– Falcon 9: Një mjet lëshimi me dy faza në orbitë i zhvilluar dhe prodhuar nga SpaceX.

– Orbita e ulët e Tokës: Rajoni i hapësirës brenda përafërsisht 2,000 kilometrash (1,200 milje) nga sipërfaqja e Tokës ku veprojnë shumica e satelitëve.

Burimet:

– https://twitter.com/SpaceX/status/1445855459119821831

– https://www.spacex.com/