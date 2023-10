SpaceX grumbullon prototipin e Starship-it Përpara Fluturimit Testues

By

SpaceX ka përfunduar grumbullimin e prototipit të tij të fundit Starship në objektin e tyre në Starbase, Teksas, në përgatitje për fluturimin e dytë provë të anijes. Kompania ndau foto të procesit të grumbullimit në mediat sociale, së bashku me lajmin se po punojnë me Administratën Federale të Aviacionit (FAA) për të marrë një licencë lëshimi.

FAA kohët e fundit përfundoi hetimin e saj për fluturimin e parë provë të Starship, i cili u zhvillua më 20 prill. Fatkeqësisht, misioni u ndesh me probleme dhe automjeti u shkatërrua qëllimisht. Megjithatë, Elon Musk ka deklaruar se automjeti më i ri Starship është teknikisht gati për fluturim, me shkrepje të suksesshme testuese të motorëve të tij. SpaceX është në pritje të lejes nga FAA për të vazhduar me nisjen.

Duke qëndruar rreth 400 metra i lartë, Starship është raketa më e madhe dhe më e fuqishme e ndërtuar ndonjëherë. Ajo tejkalon aftësinë shtytëse të raketës së hënës Saturn V të NASA-s. Anija kozmike përbëhet nga dy faza - faza e sipërme, e referuar gjithashtu si Starship, dhe përforcuesi i fazës së parë, i njohur si Super Heavy. Të dy komponentët janë projektuar të jenë plotësisht të ripërdorshëm, një faktor vendimtar për ta bërë kolonizimin e Marsit ekonomikisht të qëndrueshëm, sipas Musk.

Kjo nuk është hera e parë që SpaceX ka grumbulluar këtë prototip të veçantë Starship. Ekipi përfundoi një operacion të ngjashëm vetëm muajin e kaluar. Ndërsa kompania ecën përpara me përgatitjet për fluturimin e ardhshëm provë, ata vazhdojnë të punojnë ngushtë me FAA për të siguruar një nisje të suksesshme.

