SpaceX do të lëshojë raketën Falcon 9 me satelitët Starlink

SpaceX po planifikon të lëshojë një raketë Falcon 9 nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg të hënën, më 11 shtator, në orën 11:57. Raketa do të mbajë 21 satelitë Starlink, të cilët janë pjesë e shërbimit të internetit satelitor me brez të gjerë të SpaceX.

Nëse nisja fillestare vonohet, SpaceX ka mundësi rezervë të nisjes të martën dhe të mërkurën. Kompania synon të vendosë përforcuesin e fazës së parë të raketës në avionin drone Of Course I Still Love You në Oqeanin Paqësor, i cili do të jetë fluturimi i 11-të për këtë përforcues të veçantë.

Një transmetim i drejtpërdrejtë në internet i nisjes do të jetë i disponueshëm në profilin e SpaceX në X (dikur Twitter) rreth pesë minuta para nisjes.

Starlink është projekti ambicioz i SpaceX për të krijuar një konstelacion global të internetit satelitor. Këta satelitë të vegjël, me peshë rreth 260 kg secili, do të vendosen në orbitën e ulët të Tokës për të ofruar lidhje interneti me shpejtësi të lartë dhe me vonesë të ulët në të gjithë globin. Me vendosjen e 21 satelitëve shtesë, SpaceX do të zgjerojë flotën e saj Starlink për të përmirësuar shërbimin e saj në rritje të internetit me brez të gjerë.

Teknologjia e raketave Falcon 9 e ripërdorshme e SpaceX lejon lëshime hapësinore me kosto efektive duke rikuperuar dhe ripërdorur fazën e parë të raketës. Kompania ka arritur momente të rëndësishme në uljen dhe fluturimin e përforcuesve, duke demonstruar potencialin për uljen e kostove të nisjes dhe rritjen e aksesit në hapësirë.

