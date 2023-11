SpaceX do të lëshojë 23 satelitë Starlink në Orbitë: Zgjerimi i Aksesit në Internet

Kompania e eksplorimit të hapësirës SpaceX do të nisë sonte në orbitë 23 satelitë shtesë të internetit Starlink. Nisja do të bëhet nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida, duke shënuar një tjetër periudhë të ngarkuar për kompaninë. Dritarja e planifikuar e nisjes do të hapet në orën 11:01 EDT (0401 GMT më 22 nëntor), dhe ju mund ta shikoni transmetimin drejtpërdrejt në llogarinë e SpaceX në X (i njohur më parë si Twitter).

Nëse është e suksesshme, faza e parë e raketës Falcon 9 do të kthehet në Tokë, duke u ulur vertikalisht në anijen drone të quajtur "A Shortfall of Gravitas" në Oqeanin Atlantik, afërsisht 8.5 minuta pas ngritjes. Ky përforcues i veçantë ka një histori mbresëlënëse, pasi është përdorur në 15 lëshime dhe ulje të mëparshme. Ai ka mbështetur misione të tilla si fluturimet Starlink, si dhe misione astronautësh për NASA-n, përkatësisht Crew-3 dhe Crew-4.

Pas rreth 65.5 minutash, 23 satelitët Starlink do të vendosen në orbitën e ulët të Tokës nga faza e sipërme e Falcon 9. Ky vendosje do të kontribuojë në përpjekjet e vazhdueshme të SpaceX për të zgjeruar mbulimin global të internetit përmes konstelacionit të tij Starlink. Me çdo lëshim satelitor, rrjeti i satelitëve në orbita rritet, duke rritur aksesin ndaj shërbimeve të internetit me shpejtësi të lartë në zona të largëta dhe të pashërueshme.

FAQ:

Pyetje: Çfarë është Starlink?

Përgjigje: Starlink është një plejadë satelitore që po ndërtohet nga SpaceX për të ofruar mbulim global të internetit me brez të gjerë.

Pyetje: Sa satelitë Starlink janë aktualisht në orbitë?

Përgjigje: Deri tani, SpaceX ka vendosur mijëra satelitë Starlink në orbitë.

Pyetje: Si funksionon Starlink?

Përgjigje: Satelitët Starlink punojnë duke formuar një rrjet rrjetë në hapësirë, duke lejuar komunikimin e ndërlidhur midis satelitëve dhe stacioneve tokësore për të ofruar shërbime interneti.

Pyetje: Pse është e rëndësishme zgjerimi i aksesit në internet?

Përgjigje: Zgjerimi i aksesit në internet ka përfitime të mëdha socio-ekonomike, duke mundësuar lidhjen në zona të pashërbyera më parë dhe duke promovuar mundësi arsimore, ekonomike dhe teknologjike.

Pyetje: Ku mund ta shikoj nisjen e SpaceX?

Përgjigje: Transmetimet e drejtpërdrejta të SpaceX mund të shihen në llogarinë e tyre zyrtare në Twitter, X.

