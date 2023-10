Një raketë SpaceX Falcon 9 do të lëshojë 21 satelitë Starlink në orbitë

SpaceX po përgatitet për një lëshim tjetër rakete, këtë herë për të vendosur 21 satelitë të internetit Starlink në orbitë. Raketa Falcon 9 është vendosur të ngrihet nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg të Kalifornisë të shtunën në orën 3:47 të mëngjesit EDT. Nëse ka ndonjë vonesë, mundësitë rezervë janë të disponueshme midis orës 4:23 të mëngjesit EDT dhe 6:00 të mëngjesit EDT.

Nisja do të transmetohet në llogarinë e SpaceX në X (i njohur më parë si Twitter) duke filluar rreth pesë minuta para nisjes. Nëse gjithçka shkon sipas planit, faza e parë e Falcon 9 do të kthehet në Tokë dhe do të ulet në anijen dron "Natyrisht që unë ende të dua ty" afërsisht 8.5 minuta pas nisjes. Ky do të shënojë fluturimin e 16-të për fazën e parë të kësaj rakete të veçantë, vetëm një fluturim më pak se rekordi i ripërdorimit të kompanisë.

Pas rreth 62.5 minutash, 21 satelitët Starlink do të vendosen nga faza e sipërme e Falcon 9. Ky nisje do të jetë misioni i 75-të orbital i SpaceX në vitin 2023, pasi kompania përpiqet të arrijë qëllimin e saj për 100 fluturime deri në fund të vitit dhe 144 fluturime në 2024.

Projekti Starlink i SpaceX ka qenë një fokus i madh këtë vit, me rreth 60% të fluturimeve të tyre të dedikuara për zgjerimin e megakonstelacionit të internetit. Aktualisht, ka pothuajse 4,900 satelitë operacionalë në Starlink, dhe ky numër do të vazhdojë të rritet në vitet e ardhshme.

Burimi: Përshkrimi i misionit SpaceX