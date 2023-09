Raketa SpaceX Falcon 9 do të lëshohet për herë rekord të 17-të

By

Një raketë SpaceX Falcon 9 do të shkruajë histori duke u nisur për herë të 17-të sonte. Raketa do të mbajë 22 satelitë të internetit Starlink të SpaceX. Nisja është planifikuar të bëhet nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral në Florida në orën 10:47 EDT. Shikuesit mund ta shikojnë ngjarjen drejtpërdrejt përmes llogarisë së SpaceX në X.

Nëse gjithçka shkon sipas planit, faza e parë e Falcon 9 do të kthehet në Tokë pas 8.5 minutash dhe do të ulet në një anije drone të SpaceX të stacionuar në det. Kjo do të shënojë ngritjen dhe uljen e 17-të të suksesshme për këtë përforcues të veçantë Falcon 9, duke vendosur një moment historik të ri për ripërdorimin e raketës. Aktualisht, vetëm dy përforcues Falcon 9 kanë arritur 16 fluturime.

22 satelitët Starlink në bordin e raketës do të vendosen në orbitën e ulët të Tokës afërsisht 62.5 minuta pas lëshimit. Ky nisje do të kontribuojë gjithashtu në një tjetër rekord për SpaceX, pasi do të jetë misioni i tyre i 65-të orbital i vitit, duke tejkaluar rekordin e tyre të mëparshëm prej 61 të vendosur në 2022.

SpaceX është fokusuar kryesisht në zgjerimin e megakonstelacionit Starlink këtë vit, i cili aktualisht përbëhet nga mbi 4,700 satelitë operacionalë. Megjithatë, kompania planifikon të vazhdojë të rrisë këtë numër pasi ata kanë lejen për të lëshuar 12,000 satelitë Starlink dhe kanë aplikuar për miratim për 30,000 të tjerë.

Me çdo nisje dhe ulje të suksesshme, SpaceX demonstron rëndësinë dhe potencialin e ripërdorimit të raketës. Ndërsa ata vazhdojnë të shtyjnë kufijtë e teknologjisë hapësinore, e ardhmja e eksplorimit të hapësirës duket më e ndritshme se kurrë.

Burimet:

– Përshkrimi i misionit SpaceX

– Llogaria e SpaceX në X (dikur Twitter)