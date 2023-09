Një raketë Falcon 9 lëshon 21 satelitë Starlink nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg

Një raketë Falcon 9 u nis me sukses nga baza e Forcave Hapësinore Vandenberg të hënën në mbrëmje, duke shënuar ngritjen e tretë të shtatorit. Raketa, që i përkiste SpaceX, mbante 21 satelitë Starlink si pjesë e misionit të kompanisë për të ofruar shërbim global të internetit. SpaceX synon të përmirësojë aksesin në internet në zonat ku ka qenë jo i besueshëm ose i padisponueshëm.

Vendosja e satelitëve pritej të ndodhte rreth një orë pas ngritjes. Përforcuesi i fazës së parë të raketës, i cili kishte fluturuar tashmë 11 herë, u ul me sukses në anijen drone të pozicionuar në Oqeanin Paqësor.

Pak para nisjes, Telesat, një kompani kanadeze, njoftoi një marrëveshje shumë-nisëse me SpaceX për misione nga Vandenberg dhe Florida. Telesat ka blerë 14 lëshime në raketën Falcon 9, secila duke mbajtur deri në 18 satelitë Telesat Lightspeed në orbitën e ulët të Tokës për çdo lëshim. Fushata e lançimit të Telesat do të fillojë në vitin 2026, me shërbimin global të destinuar për vitin 2027.

Rrjeti Telesat Lightspeed do të sigurojë lidhje të dhënash me shpejtësi të lartë, lidhje shumë të sigurta dhe lidhje me brez të gjerë me vonesë të ulët në mbarë botën. Muajin e kaluar, Telesat nënshkroi një kontratë me MDA Ltd. për të shërbyer si kontraktori kryesor satelitor.

Presidenti dhe CEO i Telesat, Dan Goldberg, shprehu besimin në besueshmërinë dhe kadencën e lartë të nisjes së SpaceX, duke deklaruar se ata do të jenë një partner i shkëlqyeshëm në lëshimin e Telesat Lightspeed. Presidentja e SpaceX dhe Shefi Operativ, Gwynne Shotwell, shprehu krenarinë për lëshimin e konstelacionit të Telesat dhe zgjerimin e aftësive të lidhjes për klientët në të gjithë globin.

Nisja e raketës jo vetëm që përfiton nga SpaceX, por gjithashtu ofron mundësi punësimi për punëtorët dhe sjell anëtarë të ekuipazhit në Bregun Qendror, duke nxitur ekonominë lokale.

Përveç kësaj nisjeje të fundit, Vandenberg më parë lëshoi ​​një raketë Falcon 9 që mbante satelitë ushtarakë në orbitë për Agjencinë e Zhvillimit Hapësinor të Forcave Hapësinore të SHBA-së në fillim të muajit.

Burimet:

– [SpaceX] (www.spacex.com)

- [Noozhawk] (www.noozhawk.com)