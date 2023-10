SpaceX njofton lëshimin herët në mëngjes të raketës Falcon 9

SpaceX ka njoftuar një nisje të ardhshme nga Baza e Forcave Hapësinore Vandenberg. Kompania synon orën 12:47 të mëngjesit të 21 tetorit për lëshimin e një rakete Falcon 9 nga SLC-4E. Qëllimi i këtij lëshimi është të vendosë 21 satelitë Starlink në orbitën e ulët të Tokës.

Në rast se nisja nuk mund të vazhdojë siç është planifikuar, SpaceX ka identifikuar tre mundësi rezervë midis orës 1:23 dhe 3 të mëngjesit për riprogramim. Për më tepër, ekzistojnë gjashtë mundësi shtesë rezervë në dispozicion duke filluar nga ora 11:26 e së shtunës deri në orën 2:50 të mëngjesit të së dielës.

Për të interesuarit, një transmetim i drejtpërdrejtë në internet nga SpaceX do të jetë i aksesueshëm rreth pesë minuta para nisjes. Kjo do t'u sigurojë shikuesve përditësime në kohë reale dhe do t'i lejojë ata të dëshmojnë misionin ndërsa ai shpaloset.

Vlen të përmendet se përforcuesi që do të mbështesë këtë mision është përdorur 15 herë në lëshimet e mëparshme. Pas ndarjes së fazës, faza e parë e raketës pritet të ulet në anijen drone Of Course I Still You Love në Oqeanin Paqësor. Kjo ripërdorim është një moment historik i rëndësishëm në përpjekjet e SpaceX për të ulur koston e eksplorimit të hapësirës dhe për ta bërë atë më të qëndrueshëm.

Për sa i përket ndikimit lokal, nuk pritet të dëgjohet zhurma e zërit gjatë këtij lansimi. Ky është një lajm i mirë për banorët e afërt, pasi zhurmat e zërit mund të jenë shkatërruese dhe befasuese.

Në përgjithësi, kjo nisje herët në mëngjes nga SpaceX përfaqëson një tjetër hap përpara në misionin e vazhdueshëm të kompanisë për të zhvilluar dhe zgjeruar rrjetin e saj global të internetit satelitor.

Përkufizime:

– Raketë Falcon 9: Një mjet lëshimi orbital me dy faza i zhvilluar nga SpaceX. Është projektuar për transportin e besueshëm dhe të sigurt të satelitëve dhe ngarkesave në hapësirë.

– Satelitët Starlink: Një grup satelitësh të vegjël të vendosur nga SpaceX me synimin për të ofruar mbulim global me brez të gjerë.

– Sigurisht që unë ende të dua droneship: Një anije autonome drone e përdorur nga SpaceX për uljen dhe rikuperimin e përforcuesve të raketave në det.

Burimi: SpaceX (nuk ofrohet URL)