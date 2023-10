SpaceX përfundon Fluturimin e 69-të Orbital të Vitit nga Kepi Canaveral

By

SpaceX nisi me sukses misionin e saj të 69-të orbital të vitit nga Kepi Canaveral. Kjo shënon fluturimin e 49-të të SpaceX nga Bregu Hapësinor, me kompaninë përgjegjëse për të gjitha, përveç tre prej 52 misioneve të nisura nga rajoni në vitin 2023. Raketa Falcon 9 u ngrit nga Kompleksi i Nisjes Hapësinore 40 në orën 10:XNUMX të premten, pas vonesave për shkak ndaj kushteve të këqija të motit.

Përforcuesi i fazës së parë të Falcon 9 bëri fluturimin e tij të 10-të dhe u ul me sukses në anijen drone A Shortfall of Gravitas në Oqeanin Atlantik. Ky moment historik demonstron ripërdorimin dhe efektivitetin e kostos së teknologjisë së SpaceX.

ULA (United Launch Alliance) është planifikuar gjithashtu për nisjen e saj të radhës nga Kompleksi fqinj i Nisjes Hapësinore 41. Ngritja është planifikuar për të premten e ardhshme, me objektivin e raketës Atlas V. Ky lëshim është i rëndësishëm pasi mbart dy testet e para të Amazon, Projektin Kuiper satelitët. Me blerjen e raketave shtesë Atlas nga Amazon, ULA pritet t'i nisë këto misione rregullisht, duke kontribuar në konstelacionin e planifikuar prej 3,236 satelitësh të Amazon për të konkurruar me Starlink të SpaceX.

SpaceX ka një nisje të madhe të planifikuar për në fillim të tetorit, por për shkak të rrethanave të paparashikuara, NASA njoftoi një vonesë për misionin e saj të sondës Psyche. Falcon Heavy, i cili do të mbajë sondën, fillimisht ishte planifikuar të nisej më 5 tetor, por data e re e synuar nuk është më herët se 12 tetori, ora 10:16. Misioni synon të eksplorojë asteroidin e pasur me metal, i quajtur gjithashtu Psyche. , dhe ka një dritare nisjeje që zgjat deri më 23 tetor.

Me përpjekjet e vazhdueshme të SpaceX dhe lëshimet e shpeshta, kompania mbetet në krye të industrisë hapësinore, duke kontribuar në avancimin e eksplorimit të hapësirës dhe vendosjes së satelitëve.

