SpaceX Launch Today përputhet me rekordin e Space Coast për vitin

Një nisje e planifikuar e SpaceX nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral të martën do të lidhte rekordin e mëparshëm të Bregut Hapësinor për lëshime në një vit, me 57 lëshime gjithsej. Nisja, e planifikuar për në orën 5:20, do të mbajë 22 satelitë të internetit Starlink të SpaceX.

Këtë vit, SpaceX ka qenë ofruesi kryesor i lëshimit në Bregun Hapësinor të Floridës, me 53 misione nga Qendra Hapësinore Canaveral ose Kennedy. Në krahasim, United Launch Alliance (ULA) ka fluturuar tre herë, dhe Relativiteti Space ka fluturuar një herë. Shumica e nisjeve të SpaceX kanë qenë për konstelacionin në rritje Starlink, me këtë nisje që shënon misionin e 31-të Starlink nga Bregu i Hapësirës.

Përveç misioneve Starlink, SpaceX ka nisur gjithashtu të tre misionet me ekuipazh me bazë në SHBA këtë vit, duke përfshirë Crew-6, Axiom 2 dhe Crew-7, të gjitha nga Qendra Hapësinore Kennedy. Veçanërisht, KSC ka pritur gjithashtu katër lëshime Falcon Heavy, duke përfshirë lëshimin e fundit të Psyche, i cili shënoi herën e parë që NASA përdori këtë raketë të fuqishme.

Ritmi i nisjeve është rritur, me vetëm një hendek prej tetë orësh e 42 minutash ndërmjet nisjes së Psyche të premten në mëngjes dhe nisjes së Starlink në të njëjtën mbrëmje. Kjo është koha më e shkurtër ndërmjet nisjeve që nga misionet e programit Gemini në 1966.

SpaceX ka vendosur rekorde të shumta kthese për nisjet nga Space Launch Complex 40, duke përfshirë nisjen e dy misioneve nga pad brenda katër ditëve. Me disa fluturime të tjera Starlink të planifikuara, si dhe misionet e ardhshme si furnizimi me CRS-29 dhe misioni Commercial Lunar Payload Services (CLPS), është e mundur që Eastern Range mund të shohë mbi 70 lëshime këtë vit.

Ofruesit e tjerë të lëshimit, si ULA dhe Relativiteti Space, kanë gjithashtu lëshime të mundshme përpara fundit të vitit. Raketa e re Vulcan Centaur e ULA, e planifikuar fillimisht për ngritjen në maj, mund të fluturojë në dhjetor. Ndërkohë, Blue Origin, në pronësi të Jeff Bezos, shpreson të debutojë raketën e saj të rëndë New Glenn deri në fund të vitit 2024.

Duke ecur përpara, Bregu i Hapësirës pritet të shohë një frekuencë të lartë të vazhdueshme lëshimesh, me SpaceX dhe ULA që synojnë të rrisin kadencën e tyre të nisjes dhe më shumë kompani të hyjnë në treg.

