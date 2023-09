SpaceX arrin rekordin e lëshimit të 50-të të vitit

SpaceX ka arritur një moment historik të ri duke përfunduar me sukses nisjen e 50-të të vitit, duke ndriçuar Bregun Hapësinor me ngjitjen e zjarrtë të raketës Falcon 9. Ky mision shënoi edhe fluturimin e 17-të të përforcuesit, duke vendosur një rekord të ri për kompaninë. Raketa Falcon 9 u lëshua nga Kompleksi i Nisjes Hapësinore 40 i Stacionit të Forcave Hapësinore Cape Canaveral, duke mbajtur 22 satelitë Starlink të SpaceX.

Përforcuesi i përdorur për këtë mision ka një histori mbresëlënëse fluturimi, duke u nisur më parë në misione të ndryshme duke përfshirë GPS III-3, Turksat 5A dhe disa misione Starlink. Ai u ul me sukses në anijen drone A Short Fall of Gravitas në Oqeanin Atlantik. SpaceX ka qenë forca shtytëse pas shumicës së lëshimeve nga Bregu Hapësinor këtë vit, me United Launch Alliance dhe Relativity Space që përbëjnë vetëm disa nga lëshimet e mbetura.

Përveç 37 nisjeve nga Kepi Canaveral, SpaceX ka përfunduar gjithashtu 10 lëshime nga Qendra Hapësinore Kennedy, duke përfshirë të tre fluturimet hapësinore njerëzore nga SHBA këtë vit. Kompania ka plane për disa misione të tjera Falcon 9 dhe të paktën një lëshim Falcon Heavy muajin e ardhshëm. Nëse gjithçka shkon siç është planifikuar, Bregu Hapësinor është në rrugën e duhur për të kapërcyer rekordin e tij të mëparshëm prej 57 lëshimesh në një vit, të vendosur në 2022.

Që nga nisja e parë e suksesshme e SpaceX në 2008, kompania është bërë ofruesi më pjellor i lëshimit në industri. Ky lëshim i fundit i suksesshëm e sjell numrin e përgjithshëm të lëshimeve të suksesshme të SpaceX në 265 në raketat Falcon 1, Falcon 9 dhe Falcon Heavy. Veçanërisht, kompania ka arritur gjithashtu 227 ulje të suksesshme dhe 199 ripërdorim të përforcuesve të raketave. Në krahasim, United Launch Alliance ka kryer 157 lëshime që nga formimi i saj në 2006.

Ndërsa SpaceX merr drejtimin në frekuencën e lëshimit, Rocket Lab është ofruesi tjetër më i ngarkuar i lëshimit, megjithëse me raketa më të vogla. Pavarësisht se u përball me një pengesë me një përpjekje për lëshim në fillim të kësaj jave që rezultoi në një humbje të ngarkesës, Rocket Lab kishte qenë në rrugën e duhur për të përfunduar 15 lëshime këtë vit. Kompania aktualisht po heton shkakun e problemit dhe po punon me Administratën Federale të Aviacionit.

Në përgjithësi, nisja e fundit e SpaceX është një dëshmi e suksesit dhe përkushtimit të vazhdueshëm të kompanisë për të avancuar eksplorimin e hapësirës. Me më shumë lëshime të planifikuara për pjesën tjetër të vitit, SpaceX vazhdon të shtyjë kufijtë dhe të ripërcaktojë atë që është e mundur në fushën e teknologjisë hapësinore.

