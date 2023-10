SpaceX kryen me sukses zjarrin testues statik për raketën Falcon Heavy

By

SpaceX ka arritur një arritje të madhe në misionin e saj për të mbështetur misionin e ardhshëm Psyche të NASA-s. Kompania e hapësirës ajrore ka përfunduar me sukses zjarrin e provës statike të raketës së saj Falcon Heavy, e cila do të niset nga Qendra Hapësinore Kennedy.

Zjarri i provës statike është një hap vendimtar në procesin e përgatitjes së nisjes. Ai përfshin shkrepjen e motorëve të raketës ndërkohë që ajo mbetet e lidhur mirë me platformën e lëshimit. Ky test i lejon inxhinierët të vlerësojnë performancën e motorëve të raketës dhe të sigurojnë që ato të funksionojnë me kapacitet të plotë.

Raketa Falcon Heavy është një mjet i fuqishëm lëshues i zhvilluar nga SpaceX. Ai përbëhet nga tre përforcues, secili i pajisur me nëntë motorë Merlin, duke bërë gjithsej 27 motorë. Me një shtytje totale prej mbi 5 milionë paund, Falcon Heavy është aktualisht raketa më e fuqishme operacionale në botë.

Misioni i ardhshëm, i njohur si misioni Psyche, është një partneritet midis NASA-s dhe SpaceX. Objektivi i tij kryesor është të studiojë një asteroid unik metalik të quajtur Psyche, i cili besohet të jetë bërthama e ekspozuar e një protoplaneti që ekzistonte gjatë formimit të hershëm të sistemit diellor.

Duke studiuar Psyche nga afër, shkencëtarët shpresojnë të fitojnë njohuri të vlefshme për përbërjen dhe strukturën e bërthamave të planetëve tokësorë, duke përfshirë Tokën. Ky informacion mund të sigurojë të dhëna thelbësore rreth formimit dhe evolucionit të planetit tonë.

Përfundimi me sukses i zjarrit të testit statik e sjell SpaceX një hap më afër lëshimit të raketës Falcon Heavy që mbante misionin Psyche. Pasi të nisë, anija kozmike do të nisë një udhëtim prej rreth tre vjet e gjysmë për të arritur destinacionin e saj, me një mbërritje të pritshme në asteroidin Psyche në vitin 2026.

Burimet:

– SpaceX përfundon testin statik të zjarrit për raketën Falcon Heavy

– Çfarë është një zjarr testues statik?

– Misioni psikik