Shkarkimi i satelitit: Një shqetësim në rritje mjedisor në hapësirë

Satelitët që kanë arritur në fund të jetës së tyre operative paraqesin një dilemë për agjencitë hapësinore. Metodat aktuale të asgjësimit të këtyre anijeve hapësinore janë duke i lënë ato në orbitë, duke i shtyrë ato në orbitat e varrezave larg satelitëve operacionalë, ose duke i drejtuar përsëri drejt Tokës për rihyrje atmosferike. Megjithatë, një studim i fundit i kryer nga studiues nga Universiteti Purdue dhe NOAA ka treguar se rihyrja në atmosferë nuk është pa pasoja.

Tradicionalisht, rihyrja atmosferike është konsideruar si një metodë e besueshme për asgjësimin e satelitëve në orbitën e ulët të Tokës (LEO). Ndërsa LEO është bërë gjithnjë e më i mbushur me satelitë vitet e fundit, kjo metodë e asgjësimit është bërë më e popullarizuar. Megjithatë, studimi i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences zbulon se rihyrja atmosferike po bën që rajoni i sipërm i atmosferës së Tokës të kontaminohet me mbetjet e avulluara të anijes kozmike.

Ekipi hulumtues vuri re një ndryshim në përbërjen e reve jonike të lëna pas nga meteoritët që hynin në atmosferë. Ata zbuluan se ndryshimi i gjurmëve kimike të gishtërinjve të këtyre grimcave ishte potencialisht për shkak të rritjes së numrit të anijeve kozmike që rihyjnë në atmosferë. Për të konfirmuar gjetjet e tyre, studiuesit bashkangjitën instrumente në avionë dhe kryen matje të drejtpërdrejta të atmosferës afërsisht 12 milje mbi Alaskën dhe SHBA-në kontinentale.

Rezultatet e studimit treguan një përqendrim të konsiderueshëm të metaleve në atmosferë, duke përfshirë litiumin, aluminin, bakrin, plumbin, magnezin dhe natriumin, të cilat u gjurmuan nga afër me rihyrjen satelitore. Përveç kësaj, studiuesit gjithashtu vunë re se 10% e grimcave të aerosolit përgjegjëse për mbrojtjen e shtresës së ozonit përmbanin alumin.

Ndërsa ndikimi i plotë i këtyre gjetjeve në mjedis dhe ndryshimet klimatike është ende i paqartë, studiuesit besojnë se ai thekson ndikimin e rëndësishëm të fluturimit njerëzor në hapësirë ​​në planet. Të kuptuarit e pasojave të rritjes së përqendrimeve të metaleve në atmosferë është thelbësore për të vlerësuar rreziqet e mundshme si për shtresën e ozonit ashtu edhe për jetën në sipërfaqen e Tokës. Studime të mëtejshme do të nevojiten për të kuptuar plotësisht implikimet e metodave të asgjësimit satelitor në mjedis dhe për të përcaktuar nëse duhet të hulumtohen strategji alternative për të zbutur ndotjen e atmosferës së Tokës.

Burimet:

– Titulli: Metodat e asgjësimit satelitor dhe ndikimi i tyre në atmosferën e tokës

– Burimi: Proceedings of the National Academy of Sciences

– Përkufizimi: Orbita e Ulët e Tokës (LEO) është një rajon i hapësirës brenda përafërsisht 2000 kilometra nga sipërfaqja e Tokës ku banojnë shumica e satelitëve dhe Stacioni Ndërkombëtar i Hapësirës.

– Përkufizimi: Rihyrja atmosferike është procesi me të cilin një anije kozmike ose satelit hyn në atmosferën e Tokës pasi të përfundojë misionin e saj ose të arrijë fundin e jetës së saj operacionale.