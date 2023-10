Rrjedhja e jashtme në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës e shtyn NASA-n të riprogramojë shëtitjet në hapësirë

NASA është detyruar të ndryshojë datën e një shëtitjeje të ardhshme në hapësirë ​​dhe të shtyjë një tjetër pas një rrjedhjeje të jashtme të ftohësit në Stacionin Ndërkombëtar të Hapësirës (ISS). Rrjedhja erdhi nga një radiator rezervë i bashkangjitur në modulin Nauka të Rusisë. Ndërsa ftohësi nuk është toksik ose i rrezikshëm për ekuipazhin, NASA po merr masa paraprake për të parandaluar që ai të hyjë në sistemet e brendshme dhe të shkaktojë degradim të pajisjeve me kalimin e kohës.

Si pasojë e situatës, shëtitja hapësinore e planifikuar për të enjten, më 19 tetor, është riplanifikuar për një datë të mëvonshme. Detyrat e planifikuara për ecjen në hapësirë ​​nuk janë të ndjeshme ndaj kohës dhe nuk do të ndikojnë në operacionet e ISS. Ecja e dytë në hapësirë, e planifikuar fillimisht për të hënën, më 30 tetor, do të vazhdojë sipas planit. Kjo do të shënojë ekskursionet e para jashtë stacionit për astronautët e NASA-s Loral O'Hara dhe Jasmin Moghbeli. Gjatë ecjes hapësinore, ata do të heqin një kuti elektronike me defekt dhe do të zëvendësojnë një montim të mbajtësit të mbajtësit në nyjën rrotulluese Solar Alpha të portit, duke mundësuar që grupet diellore të stacionit hapësinor të gjurmojnë diellin.

Ndërkohë, një tjetër shëtitje hapësinore, e cila aktualisht pret të riplanifikohet, do të përfshijë O'Hara dhe astronautin e Agjencisë Hapësinore Evropiane Andreas Mogensen. Misioni i tyre përfshin mbledhjen e mostrave nga pjesa e jashtme e stacionit për të përcaktuar ekzistencën e mikroorganizmave. Ata gjithashtu do të zëvendësojnë një kamerë me definicion të lartë dhe do të kryejnë punë mirëmbajtjeje në përgatitje për shëtitjet hapësinore të ardhshme.

Ky nuk është incidenti i parë që ndikon në operacionet e ISS për shkak të një rrjedhjeje të ftohësit. Dhjetorin e kaluar, një anije kozmike Soyuz pësoi një rrjedhje ftohës pasi u godit nga një meteor i vogël, duke rezultuar në zgjatjen e qëndrimit të astronautëve të NASA-s dhe dy kozmonautëve rusë me gjashtë muaj. Ende nuk dihet shkaku i rrjedhjes së fundit në radiatorin e modulit Nauka.

Burimi: NASA

Përkufizime:

– Stacioni Ndërkombëtar Hapësinor (ISS): Një stacion hapësinor i banueshëm në orbitën e ulët të Tokës. Ai shërben si një laborator ku ekuipazhet kryejnë kërkime shkencore dhe kryejnë eksperimente.

– Ftohës: Një lëng ose gaz që përdoret për të rregulluar temperaturat në sistemet mekanike, siç është sistemi i ftohjes së ISS.

– Spacewalk: Një aktivitet i kryer nga astronautët jashtë anijes së tyre kozmike ndërsa janë në hapësirë.

– Radiator: Një pajisje që transferon nxehtësinë nga një medium në tjetrin, i instaluar zakonisht në sisteme që gjenerojnë nxehtësi të tepërt.

– Asambleja e kushinetave: Një mekanizëm që lejon rrotullim dhe lëvizje të qetë në sisteme të caktuara të kyçeve. Në këtë rast, ai mundëson rrotullimin e vargjeve diellore ISS.