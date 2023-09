Identifikimi i AGN me masë të ulët, me vijë të gjerë në Universin e hershëm

Vrimat e zeza supermasive (SMBH) janë një tipar i zakonshëm në qendër të galaktikave masive. Megjithatë, origjina e këtyre vrimave të zeza masive në universin e hershëm mbetet një mister. Një teori sugjeron që SMBH-të u rritën nga paraardhësit më të vegjël duke grumbulluar masë përmes disqeve të tyre të grumbullimit. Këto vrima të zeza më të vogla, të njohura si "fara", kanë masa që variojnë nga 100 deri në mbi 100,000 herë më shumë se masa e Diellit. Por kur vëzhguan SMBH-të më të hershme, studiuesit kanë gjetur masa prej rreth një miliard herë më të madhe se masa e Diellit. Këto vëzhgime janë të njëanshme drejt kuazarëve më të shndritshëm, kështu që si mund të gjejmë kuazarët më të zbehtë dhe vrimat e zeza me masë më të ulët që mund të ekzistojnë në universin e hershëm?

Studiuesit po i drejtohen teleskopit hapësinor James Webb (JWST) për të kapërcyer këtë sfidë. Duke përdorur ndjeshmërinë e JWST në gjatësi vale afër infra të kuqe, një studim i fundit identifikoi dy bërthama aktive galaktike (AGN) në zhvendosjen e kuqe z>5, rreth një miliard vjet pas Big Bengut. Këto AGN, të njohura si CEERS 2782 dhe CEERS 746, u identifikuan nëpërmjet spektroskopisë NIRSpec nga programi Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS).

Duke studiuar spektrat e këtyre AGN, studiuesit ishin në gjendje të analizonin linja të rëndësishme emetimi dhe të përcaktonin se të dy objektet janë AGN me vijë të gjerë. Autorët përdorën diagramet e raportit të linjës për të dalluar midis galaktikave AGN dhe yjeve. Megjithatë, këto diagrame nuk ishin në gjendje të klasifikonin përfundimisht CEERS 2782 dhe CEERS 746 për shkak të zhvendosjes së tyre të lartë të kuqe dhe metalicitetit të ulët. Për më tepër, autorët llogaritën masën e vrimave të zeza supermasive në qendër të këtyre AGN duke përdorur linjën e emetimit Hα. Errësimi nga gazi dhe pluhuri mund të ndikojë në këto matje, duke nënvlerësuar potencialisht masën e vrimës së zezë.

Zbulimi i CEERS 2782 dhe CEERS 746 ndihmon në tejkalimin e hendekut midis vëzhgimeve të AGN-së lokale dhe kuazareve me zhvendosje të lartë të kuqe. Këto AGN të zbehta dhe me zhvendosje të lartë të kuqe ofrojnë njohuri të vlefshme për universin e hershëm dhe formimin e vrimave të zeza supermasive. Ndërsa teleskopi hapësinor James Webb vazhdon të zbulojë më shumë përbindësha të fshehura në kozmos, së shpejti mund të zbulojmë misteret që rrethojnë origjinën e këtyre objekteve masive qiellore.

