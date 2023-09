Curiosity Rover vazhdon eksplorimin e tij në Mars

Roveri Curiosity, i vendosur nga NASA në Mars, po fillon një fundjavë tjetër eksplorimi. Roveri do të angazhohet në një sërë aktivitetesh shkencore, duke përfituar nga mundësia për studim nga afër të peizazhit marsian.

Plani i fundjavës përfshin shkencën e kontaktit në sol-in e parë, një makinë në sol-in e dytë dhe shkencën në distancë në sol-in e tretë. Ky model aktivitetesh është përsëritur në fundjava të shumta gjatë udhëtimit të Curiosity, por terreni gjithnjë në ndryshim siguron që ka gjithmonë diçka të re për të zbuluar.

Sol i parë do të përfshijë analizimin e dy objektivave të vendosura në afërsi të roverit. Objektivi i parë, i quajtur "Hydra", do të pastrohet me mjetin e heqjes së pluhurit (DRT) përpara se të ekzaminohet nga spektometri i rrezeve X të grimcave alfa (APXS) dhe imazheri i lenteve të dorës Mars (MAHLI). Objektivi i dytë, i quajtur 'Dodoni', është një tipar rezistent i ngritur që do të studiohet gjithashtu nga APXS dhe MAHLI.

Për më tepër, instrumentet Kimi dhe Kamera (ChemCam) dhe Kamera Direk (Mastcam) do të vazhdojnë të dokumentojnë kreshtën e sipërme të Gediz Vallis, si dhe do të studiojnë një tjetër gur themeli aty pranë të quajtur 'Thassos' duke përdorur spektroskopinë e prishjes së induktuar me lazer (LIBS). Mastcam do të vëzhgojë gjithashtu butonin Orinoco dhe një bllok me shtresa të quajtur 'Rouskio'.

Solli i dytë do të përqendrohet në aktivitetet shkencore para drejtimit, duke përfshirë analizën LIBS të një vene të errët në të njëjtin bllok me Thassos, mozaikë që kapin pamje të buzës së kraterit lindor dhe vëzhgime të hapësirës së punës aty pranë dhe një objektiv tjetër rezistent të quajtur 'Milos'. Sensorët mjedisorë do të monitorojnë gjithashtu aktivitetin e djallit të pluhurit dhe do të masin errësirën atmosferike.

Zgjidhja e tretë do të përfshijë vëzhgime shkencore në distancë, të tilla si një sondazh i djallit të pluhurit dhe një film me re në suprahorizon në mesditë. ChemCam do të përdorë softuerin e tij Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) për të zgjedhur një objektiv për imazhe. Kurioziteti do të kryejë gjithashtu një karakterizim atmosferik herët në mëngjes.

Ndërsa Curiosity vazhdon udhëtimet e tij me gunga nëpër peizazhin marsian, shkencëtarët presin me padurim të dhënat dhe imazhet e vlefshme që do të vazhdojë të sigurojë për eksplorimin e vazhdueshëm të planetit tonë fqinj.

Burimet:

– NASA/JPL-Caltech – Kredia e imazhit: NASA/JPL-Caltech – Ky artikull burimor dha informacionin rreth planit të fundjavës së Curiosity në Mars.

- Përkufizimet e termave:

– Sol: një ditë marsiane, e cila është e barabartë me 24 orë e 39 minuta në Tokë.

– Shkenca e kontaktit: aktivitete shkencore që përfshijnë kontakt të drejtpërdrejtë fizik me sipërfaqen e Marsit, të tilla si larja ose shpimi.

– APXS: Spektometri i rrezeve X të grimcave alfa, një instrument në Curiosity që përdoret për të përcaktuar përbërjen elementare të shkëmbinjve dhe tokës.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, një aparat fotografik në Curiosity që mund të kapë imazhe me rezolucion të lartë të shkëmbinjve dhe tokës marsiane.

– ChemCam: Instrument Kimi dhe Kamera, i cili përdor spektroskopinë plazmatike të induktuar me lazer për të analizuar përbërjen e shkëmbinjve dhe tokës nga një distancë.

– Mastcam: Mast Camera, një sistem kamerash në Curiosity që ofron imazhe panoramike dhe stereoskopike të sipërfaqes së Marsit.

– LIBS: Spektroskopia e zbërthimit të shkaktuar nga lazeri, një teknikë e përdorur nga ChemCam për të analizuar përbërjen e shkëmbinjve dhe tokës.

– ENV: Sensorë mjedisorë në Curiosity që matin kushtet atmosferike dhe faktorë të tjerë mjedisorë.

– AEGIS: Autonom Exploration for Gathering Increased Science, softuer i përdorur nga ChemCam për të zgjedhur në mënyrë autonome objektivat e imazhit.