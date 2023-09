Misioni Aditya L1 i Indisë fillon studimin e erës diellore nga hapësira

Misioni Aditya L1 i Indisë ka filluar me sukses studimin e grimcave energjike në erën diellore nga hapësira. Misioni synon të kryejë këtë studim duke përdorur spektrometrin e grimcave supra termike dhe energjetike (STEPS), i cili është pjesë e ngarkesës së ngarkesës Aditya Solar Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS është zhvilluar nga Laboratori i Kërkimeve Fizike (PRL) me mbështetjen e Qendrës së Aplikimit Hapësinor (SAC) dhe ka funksionuar që nga 10 shtatori brenda fushës magnetike të Tokës. Pajisja do të vazhdojë të punojë nga hapësira ndërsa Aditya L1 bën udhëtimin e saj katër mujor në pikën Lagrange 1, rreth 1.5 milion km nga Toka.

Objektivi kryesor i STEPS është të studiojë mjedisin e grimcave energjike nga pozicioni i tij në pikën L1. Këto të dhëna do të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit dhe performancës së aseteve hapësinore dhe do të ofrojnë një kuptim më të mirë se si ndryshon moti në hapësirë ​​me kalimin e kohës.

STEPS përfshin gjashtë sensorë që vëzhgojnë drejtime të ndryshme dhe matin jonet mbi termike dhe energjike. Duke mbledhur të dhëna gjatë orbitave të Tokës, shkencëtarët mund të analizojnë sjelljen e grimcave që rrethojnë planetin, veçanërisht në prani të fushës magnetike të Tokës.

Nisur nga Organizata Indiane e Kërkimeve Hapësinore (ISRO) më 2 shtator, misioni Aditya-L1 synon të arrijë pikën L1 duke përdorur manovrën Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). Pika L1 është e rëndësishme për vëzhgimet diellore dhe është vendi ku forcat gravitacionale midis dy objekteve balancojnë njëra-tjetrën, duke lejuar që anija kozmike të qëndrojë në një pozicion të qëndrueshëm për një periudhë më të gjatë kohore.

(Burimi: PRL dhe SAC, nuk ofrohen URL)

Post navigacion