Hulumtimi i ri sugjeron një mot të paparashikueshëm në hapësirë

Shkencëtarët kanë zbuluar një kompleks masiv të njollave diellore që potencialisht mund të çojë në shqetësime të motit në hapësirë ​​në ditët në vijim. I shtrirë edhe më i madh se Jupiteri, ky kompleks i etiketuar AR3490-91-92 ka ngritur shqetësime midis gjurmuesve të motit në hapësirë. Administrata Kombëtare e Oqeanit dhe Atmosferës (NOAA) ka lëshuar paralajmërime për ndërprerje të moderuara të radios dhe nevojën që Tokësorët të jenë të përgatitur.

Vëzhgimet e mëparshme nga Spaceweather.com e kanë karakterizuar këtë kompleks njollash diellore me numër të trefishtë si të madh, duke marrë tre numra vetëm për ta etiketuar atë. Me një gjerësi prej 200,000 kilometrash, të mbushura me 12 bërthama të errëta magnetike intensive, ky rajon po tregon shenja të një shpërthimi të fortë diellor të klasit M, i cili hyn në kategorinë me forcë të mesme. Edhe pse jo aq të rënda sa ndezjet e klasës X, edhe ndezjet diellore të klasit M mund të kenë efekte të dukshme në mjedisin hapësinor të Tokës nëse kushtet janë të përshtatshme.

Ekspertët janë veçanërisht të shqetësuar për mundësinë e shpërthimeve të rënda të klasës X që vijnë nga ky rajon. Këto flakërima kanë potencialin më të madh për të prishur komunikimet radio dhe sistemet e navigimit nëse ato drejtohen drejt planetit tonë. Rrjedhimisht, sinoptikanët janë në gatishmëri të lartë për çdo shenjë të rritjes së shpërthimeve nga kompleksi i njollave diellore AR3490-91-92 në ditët në vijim.

Duke marrë parasysh gjendjen aktuale të motit hapësinor, grupe të ndryshme duhet të mbeten të përgatitur për ndikime të mundshme më vonë këtë javë. Vëzhguesit e qiellit, operatorët e radios me proshutë, marinarët dhe udhëtarët ajror duhet të jenë vigjilentë në rast se një shpërthim diellor ose nxjerrje masive koronale (një shpërthim plazme) del nga Dielli dhe ndërvepron me Tokën. Nëse grimcat e ngarkuara përplasen me fushën magnetike të planetit tonë, sistemet e navigimit dhe sinjalet e komunikimit në rajonet me gjerësi të madhe gjeografike mund të rrezikohen.

Në dritën e ngjarjeve të fundit, NOAA ka vërejtur tashmë ndërprerje të vogla të radios të shkaktuara nga shpërthime diellore që arrijnë nivelin e stuhisë R1. Frekuenca e këtyre ndërprerjeve pritet të rritet gjatë ditëve në vijim, duke arritur potencialisht nivelin e moderuar R2. Kjo do të varet kryesisht nga sjellja e grupeve të paqëndrueshme të njollave diellore AR3490-91-92.

Me pasigurinë që rrethon kushtet atmosferike të hapësirës, ​​është thelbësore që individët dhe organizatat të qëndrojnë të informuar dhe të marrin masat e nevojshme paraprake për të zbutur ndërprerjet e mundshme të shkaktuara nga aktiviteti diellor. Monitoroni burime të besueshme të informacionit të motit në hapësirë ​​dhe qëndroni të përgatitur për çdo sfidë të paparashikuar në ditët në vijim.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Pyetje: Çfarë është një njollë dielli?

Përgjigje: Një njollë dielli i referohet një zone të errët dhe më të ftohtë në sipërfaqen e Diellit të shkaktuar nga aktiviteti magnetik intensiv.

Pyetje: Si ndikojnë ndezjet diellore në Tokë?

Përgjigje: Shpërthimet diellore mund të prishin mjedisin hapësinor të Tokës, duke ndikuar potencialisht në komunikimet radio, sistemet e navigimit dhe operacionet satelitore. Flakët e forta madje mund të çojnë në ndërprerje të energjisë elektrike dhe të paraqesin rreziqe për astronautët në hapësirë.

Pyetje: Çfarë është një nxjerrje në masë koronale (CME)?

A: Një nxjerrje në masë koronale është një lëshim masiv i plazmës dhe fushave magnetike nga korona e Diellit. Mund të rezultojë në stuhi gjeomagnetike dhe potencialisht të ndikojë në fushën magnetike të Tokës.

Pyetje: Si mund të qëndrojnë individët të përgatitur për trazirat e motit në hapësirë?

Përgjigje: Këshillohet që të qëndroni të informuar përmes burimeve të besueshme të parashikimit të motit në hapësirë, të kuptoni ndikimet e mundshme dhe të keni plane emergjente për aktivitete kritike që mund të jenë të pambrojtura ndaj ndërprerjeve nga ngjarjet e motit në hapësirë.