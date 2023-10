Shpërthimi i ndezjes diellore ngjall shqetësime për stuhi të mundshme diellore

Një shpërthim i fundit diellor në rajonin e njollave diellore AR3452 ka ngritur shqetësime për mundësinë e një stuhie diellore. Ndërsa ndezjet e mëparshme diellore gjatë 10 ditëve të fundit nuk kanë rezultuar në ndonjë ndikim të rëndësishëm në Tokë, shpërthimi i fundit ka tërhequr vëmendjen e shkencëtarëve.

Observatori Dinamik Diellor i NASA-s zbuloi shpërthimin, i cili ndodhi në gjymtyrën lindore të Diellit. Intensiteti i ngjarjes u theksua nga llogaria zyrtare X e Space Weather Live, një faqe interneti që monitoron stuhitë diellore dhe fenomene të tjera të lidhura me motin në hapësirë.

Si rezultat i rrezatimit ekstrem ultravjollcë nga shpërthimi diellor, një ndërprerje e vogël e radios ndodhi mbi Australi dhe Zelandën e Re. Ky ndërprerje e përkohshme mund të ketë ndikuar në komunikimin për pilotët e dronëve, marinarët, aviatorët dhe reaguesit e urgjencës.

Për fat të mirë, shpërthimi ndodhi në skajin e skajit lindor të Diellit, duke shmangur potencialisht çdo ndikim të drejtpërdrejtë në Tokë. Sidoqoftë, trajektorja e saktë e çdo nxjerrjeje në masë koronale (CME) e lidhur me shpërthimin nuk është përcaktuar ende. Modelet e parashikimit të stuhisë diellore do të ofrojnë parashikime dhe do të përcaktojnë nëse Toka do të përjetojë ndonjë efekt.

Intensiteti i shpërthimit diellor sugjeron që edhe nëse ndodh një stuhi diellore, ka të ngjarë të jetë një ngjarje e vogël. Megjithatë, derisa të ketë më shumë informacione, është e rëndësishme të monitorohet nga afër situata.

Agjenci të ndryshme hapësinore, si NASA dhe Administrata Kombëtare Oqeanike dhe Atmosferike (NOAA), monitorojnë nga afër aktivitetin e Diellit. Sateliti DSCOVR nga NOAA luan një rol të rëndësishëm në gjurmimin dhe matjen e aspekteve të ndryshme të Diellit dhe atmosferës së tij. Këto të dhëna më pas analizohen nga Qendra e Parashikimit të Motit Hapësinor për të ofruar parashikime dhe parashikime.

Si përfundim, ndërsa shpërthimi i fundit i shpërthimit diellor ngre shqetësime për një stuhi të mundshme diellore, ndikimi në Tokë mbetet i pasigurt. Monitorimi dhe analiza e vazhdueshme nga agjencitë hapësinore do të ofrojnë njohuri të vlefshme për situatën.

Burimet:

– Observatori Dinamik Diellor i NASA-s

– Space Weather Live (llogari zyrtare X)

– Sateliti DSCOVR nga NOAA

– Qendra e Parashikimit të Motit Hapësinor