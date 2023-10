By

Sipas një studimi të kryer nga studiues në Universitetin Teknik të Berlinit, njerëzit priren të bëhen më pak të vëmendshëm ndaj detyrave të tyre kur punojnë së bashku me robotët. Fenomeni, i njohur si "loafing social", i referohet anëtarëve të ekipit që bëjnë më pak përpjekje nëse besojnë se të tjerët do të kompensojnë mungesën e produktivitetit të tyre.

Studimi sugjeron që individët fillojnë t'i perceptojnë robotët si pjesë e ekipit të tyre. Kur ata janë dëshmitarë të performancës së mirë të robotit ose një kolegu tjetër, ose nëse nuk mendojnë se kontributi i tyre do të vlerësohet, punëtorët priren të adoptojnë një qasje më të relaksuar ndaj punës së tyre. Dietlind Helene Cymek, autorja e parë e studimit, e përshkruan punën në grup si një bekim të përzier. Ndërsa mund t'i motivojë individët të performojnë më mirë, mund të çojë gjithashtu në një ndjenjë të zvogëluar të arritjes personale kur kontributet individuale kalojnë pa u vënë re.

Për të testuar hipotezën e tyre, studiuesit kërkuan një grup punonjësish të vlerësonin cilësinë e detyrave të ndryshme. Gjysma e pjesëmarrësve u informuan se detyrat ishin kryer nga një robot i quajtur Panda, megjithëse ata nuk bashkëpunuan fizikisht me robotin. Punëtorët kishin parë dhe dëgjuar robotin që vepronte në mjedisin e tyre.

Studiuesit monitoruan aktivitetet e punëtorëve ndërsa kontrollonin bordet e qarkut për gabime. Fillimisht, dukej se nuk kishte ndonjë ndryshim statistikor në kohën dhe përpjekjen e shpenzuar për inspektimin e tabelave të qarkut midis grupit që punon me Panda dhe grupit që punon pa robot. Megjithatë, pas analizimit të shkallës së gabimit, studiuesit zbuluan se ata që punonin me Panda po identifikonin më pak defekte pasi vëzhguan robotin duke shënuar me sukses gabime të shumta. Kjo sugjeron që njerëzit priren të bëhen pjesëmarrës më pak aktivë pasi e perceptojnë një koleg robotik si të besueshëm.

Edhe pse pjesëmarrësit besonin se po i kushtonin vëmendje ekuivalente detyrave të tyre, studiuesit arritën në përfundimin se në mënyrë të pandërgjegjshme, ata kishin filluar të mbështeteshin në performancën e Pandas. Dr. Linda Onnasch, një autore e vjetër e studimit, shpjegon se ndërsa është e mundur të gjurmohet se ku po shikon një person, përcaktimi nëse ai informacion vizual po përpunohet në mënyrë adekuate në një nivel mendor është shumë më sfidues.

Ky hulumtim ofron njohuri të vlefshme për ndikimin e robotëve në dinamikën e punës në grup dhe produktivitetin individual në vendin e punës. Ai thekson nevojën për të gjetur një ekuilibër midis përfitimit nga përpjekjet bashkëpunuese dhe sigurimit që kontributet e individëve të njihen dhe vlerësohen mjaftueshëm.

