Astronomët zbulojnë shpërthimin më të shpejtë të radios më të largët, duke ofruar njohuri në universin e fshehur

By

Astronomët kanë bërë një zbulim novator duke zbuluar shpërthimin më të shpejtë të radios (FRB) më të largët të regjistruar ndonjëherë. Ky shpërthim i largët i valëve të radios kozmike, i njohur si FRB 20220610A, u vëzhgua nga një galaktikë që ndodhet tetë miliardë vite dritë larg nga Toka. Shpërthimi, që zgjat më pak se një milisekondë, është gjithashtu një nga më të fuqishmit e vërejtur ndonjëherë.

Teleskopi Shumë i Madh i Observatorit Jugor Evropian (VLT) luajti një rol vendimtar në përcaktimin e saktë të galaktikës burimore të FRB. Duke përdorur VLT, astronomët ishin në gjendje të përcaktonin se kjo galaktikë është më e vjetër dhe më larg se çdo burim tjetër i njohur FRB. Besohet gjithashtu të jetë pjesë e një grupi të vogël galaktikash të bashkuara.

Ky zbulim ka implikime të rëndësishme për të kuptuar përbërjen e universit. Metodat aktuale të matjes së masës së universit kanë prodhuar rezultate kontradiktore dhe kanë sfiduar modelin standard të kozmologjisë. Duke përdorur FRB-të si një mjet, astronomët shpresojnë të fitojnë njohuri për lëndën "të munguar" që ekziston midis galaktikave.

Shpërthimet e shpejta të radios kanë aftësinë unike për të zbuluar materialin e jonizuar, edhe në hapësirën që konsiderohet pothuajse bosh. Kjo i lejon astronomët të matin sasinë e materies së pranishme midis galaktikave. Zbulimi i FRB 20220610A konfirmon ekzistencën e "marrëdhënies Macquart", e cila thotë se sa më larg të jetë një shpërthim i shpejtë radio, aq më shumë gaz i përhapur zbulon midis galaktikave.

Ndërsa shkaku i saktë i shpërthimeve të shpejta të radios është ende i panjohur, ky zbulim i fundit konfirmon se ato janë ngjarje të zakonshme në kozmos. Astronomët besojnë se studimi i këtyre shpërthimeve jo vetëm që do të ndihmojë në zbulimin e materies midis galaktikave, por gjithashtu do të ndihmojë në kuptimin më të mirë të strukturës së universit.

Megjithëse ky zbulim përfaqëson kufijtë aktualë të aftësive të teleskopit, përparimet e ardhshme ofrojnë mundësi edhe më të mëdha. Observatori Square Kilometer Array aktualisht po ndërton dy radio teleskopë në Afrikën e Jugut dhe Australi që do të jenë në gjendje të zbulojnë mijëra FRB, duke përfshirë ato që janë shumë më të largëta. Për më tepër, teleskopi i ardhshëm jashtëzakonisht i madh që do të ndërtohet në Kili do t'u sigurojë astronomëve mundësinë për të studiuar galaktikat burimore të shpërthimeve edhe më larg.

Ky zbulim i rëndësishëm hap rrugë të reja për kërkimin dhe eksplorimin e mistereve të fshehura të universit. Duke shfrytëzuar fuqinë e shpërthimeve të shpejta të radios, astronomët janë të gatshëm të shtyjnë kufijtë e të kuptuarit tonë dhe të hedhin dritë mbi sekretet e kozmosit.

Burimet:

– Observatori Evropian Jugor (ESO)

- Teleskopi shumë i madh (VLT)

– Organizata e Kërkimeve Shkencore dhe Industriale të Komonuelthit (CSIRO)