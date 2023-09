Historia evolucionare zbulon një rritje të ngadaltë te krokodilët

Një studim i fundit i botuar në Current Biology i titulluar "Origjina e rritjes së ngadaltë në linjën e kërcellit të krokodilëve" ka hedhur dritë mbi arsyen pse krokodilët, duke përfshirë krokodilët dhe aligatorët, rriten ngadalë në krahasim me të afërmit e tyre më të afërt të gjallë, zogjtë. Ekipi hulumtues hetoi strukturën e brendshme të eshtrave fosile nga paraardhësit e krokodilëve 200 milionë vjeçarë, të njohur si krokodilomorfë, dhe zbuloi se ato rriteshin ngadalë, ngjashëm me krokodilët modernë.

Studiuesit u befasuan kur zbuluan se indet e eshtrave të këtyre krokodilomorfëve të lashtë përbëheshin nga një lloj i quajtur kockë me fibra paralele, që tregon një normë rritjeje midis paraardhësve të tyre me rritje të shpejtë dhe krokodilëve të sotëm me rritje më të ngadaltë. Ky zbulim sfidon besimin e përbashkët se rritja e ngadaltë e krokodilëve të gjallë është e lidhur me stilin e tyre të jetesës sedentare, gjysmë ujore. Këta krokodilomorfë të hershëm ishin kafshë aktive dhe plotësisht tokësore, jo grabitqarët e përhapur në pritë që ekzistojnë sot.

Studimi përfshiu gjithashtu ekzaminimin e fosileve nga një paraardhës gjigant krokodili i sapo zbuluar që jetoi 210 milionë vjet më parë në Afrikën e Jugut. Studiuesit analizuan kockat nën një mikroskop me fuqi të lartë për të përcaktuar moshën e vdekjes, shkallën vjetore të rritjes dhe karakteristikat e indit kockor. Duke e krahasuar ekzemplarin e ri me specie të tjera të njohura, ata e identifikuan atë si një paraardhës shumë të hershëm të krokodilit, ndoshta më i hershmi i grupit që përfshin krokodilët modernë.

Studiuesit zbuluan se speciet gjigante u rritën më ngadalë se zvarranikët e tjerë të mëdhenj të kohës së tij, si dinosaurët. Kjo strategji e ngadaltë e rritjes vazhdoi dhe u ngadalësua më tej në speciet krokodilomorfë të evoluar së fundmi. Rritja e ngadaltë u bë një karakteristikë e të gjithë krokodilomorfëve të njohur që zbritën nga paraardhësi i tyre i lashtë, duke i lejuar ata të mbijetojnë një ngjarje të zhdukjes masive në fund të periudhës Triasike.

Nga ana tjetër, dinosaurët besohet se i kanë mbijetuar zhdukjes masive duke u rritur me shpejtësi. Kjo ngjarje çoi në bashkëjetesën e dinosaurëve me rritje të shpejtë dhe krokodilomorfëve me rritje të ngadaltë në epokën e ardhshme, duke hedhur përfundimisht bazat për dallimet e rritjes të vërejtura në pasardhësit e tyre modernë, zogjtë dhe krokodilët.

Gjetjet e studimit tregojnë se pabarazia në normat e rritjes midis zogjve dhe krokodilëve u krijua në fillim të historisë evolucionare të grupit, pavarësisht se paraardhësi i tyre i përbashkët ishte një kafshë me rritje të shpejtë. Ky hulumtim kontribuon në të kuptuarit tonë të faktorëve kompleksë që ndikojnë në modelet e rritjes dhe përshtatjet evolucionare në specie të ndryshme.

