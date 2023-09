Zbuloni qiellin e natës në bregun kombëtar të liqenit në Dunat e Ariut të Fjetur

Sleeping Bear Dunes National Lakeshore po u ofron vizitorëve mundësinë të përjetojnë bukurinë e qiellit të natës me dy festa të ardhshme me yje. Duke u bashkuar me Shoqërinë Astronomike Grand Traverse, parku do të presë ngjarje në 15 shtator dhe 21 tetor nga ora 5:11 deri në XNUMX:XNUMX në zonën Dune Climb.

Festat e yjeve në Sleeping Bear Dunes National Lakeshore ofrojnë një mundësi për vizitorët të vëzhgojnë qiejt e errët mahnitës të parkut. Mungesa e ndotjes nga drita mundëson pamje të qarta të objekteve në hapësirën e thellë përmes teleskopëve të ofruar. Në varësi të datës dhe kushteve, të pranishmit mund të jenë në gjendje të shohin yje, planetë, meteorë dhe madje edhe Rrugën e Qumështit.

Përveç shikimit të yjeve, ngjarjet ofrojnë aktivitete të tjera për vizitorët që të shijojnë. Para perëndimit të diellit, do të ketë në dispozicion shikimin diellor dhe aktivitetet e fëmijëve. Sapo të errësohet, do të ketë stacione teleskopësh dhe stacione informacioni për të eksploruar pjesëmarrësit. Për të përfituar sa më shumë nga festa e yjeve, vizitorët inkurajohen të vishen në mënyrë të përshtatshme për motin dhe të sjellin sende të tilla si elektrik dore (mundësisht me një filtër të kuq për të ruajtur shikimin e natës), dylbi, spërkatës të insekteve, karrige plazhi dhe batanije.

Hyrja në festat e yjeve është falas, por për hyrjen në park kërkohet një kartë vizitori. Më shumë informacion për çdo ngjarje, duke përfshirë detajet e parkimit dhe anulimet në lidhje me motin, mund të gjenden në kalendarin online të Sleeping Bear Dunes.

Me humbjen në rritje të qiejve të errët për shkak të ndotjes nga drita, ngjarje si këto janë të rëndësishme për ruajtjen dhe vlerësimin e mrekullive të qiellit të natës. Shoqëria Astronomike Grand Traverse është e përkushtuar për të promovuar ndërgjegjësimin publik dhe të kuptuarit e astronomisë, dhe përmes partneritetit të tyre me Sleeping Bear Dunes National Lakeshore, ata janë në gjendje të ndajnë pasionin e tyre për yjet me një audiencë më të gjerë.

