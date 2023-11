Hetimi për trajtimin e qeverisë për pandeminë Covid-19 vazhdon me dëshminë e shefit të mjekësisë

Në një paraqitje shumë të pritur, Sir Chris Whitty, Shefi Mjekësor i Mbretërisë së Bashkuar, është vendosur të japë dëshmi sot për hetimin e vazhdueshëm Covid-19. Sir Whitty, i cili u bë një nga figurat më të njohura në vend gjatë pandemisë, pritet të kalojë tërë të martën duke ofruar një pasqyrë të trajtimit të krizës nga qeveria.

Kjo dëshmi nga Sir Whitty pason paraqitjen e fundit të ish-Këshilltarit Kryesor Shkencor, Sir Patrick Vallance, i cili ofroi njohuritë e tij në procesin e vendimmarrjes së ish-kryeministrit Boris Johnson dhe ekipit të tij. Regjistrimet e ditarit të Sir Vallance kanë dhënë pamje të jashtëzakonshme në punën e brendshme të qeverisë gjatë kësaj kohe sfiduese.

Lady Hallett, e cila drejton hetimin, deklaroi të hënën se zoti Johnson dukej "i hutuar" nga të dhënat komplekse dhe grafikët e paraqitur atij. Kishte raste kur ai luftoi për të ruajtur informacionin shkencor, duke çuar në pyetje në lidhje me vendimmarrjen dhe përgjigjen e qeverisë ndaj pandemisë.

Një nismë që është përballur me kritika është skema e zotit Sunak "Eat Out to Help Out", e nisur në gusht 2020 për të mbështetur restorantet dhe restorantet pas mbylljes. Sir Whitty ka të ngjarë të përballet me pyetje në lidhje me komentet e tij të mëparshme private duke iu referuar skemës si "ha jashtë për të ndihmuar virusin". Hetimi synon të kuptojë plotësisht ndikimin dhe efektivitetin e masave të tilla qeveritare.

Ndërsa hetimi vazhdon, pritet që Sir Jonathan Van-Tam, ish-zëvendësi i Sir Whitty, gjithashtu të sigurojë prova më vonë gjatë javës. Dëshmitë e këtyre figurave kryesore hedhin dritë mbi procesin e vendimmarrjes dhe veprimet e ndërmarra nga qeveria, duke kontribuar në një kuptim gjithëpërfshirës të trajtimit të pandemisë Covid-19 në Mbretërinë e Bashkuar.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

Cili është hetimi për Covid-19?

Hetimi Covid-19 është një hetim për trajtimin e pandemisë Covid-19 nga qeveria në Mbretërinë e Bashkuar. Ai synon të vlerësojë procesin e vendimmarrjes, politikat e zbatuara dhe reagimin e përgjithshëm ndaj krizës.

Kush është Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty është Zyrtari Kryesor Mjekësor i Mbretërisë së Bashkuar. Ai ka luajtur një rol të spikatur në këshillimin e qeverisë për çështjet e shëndetit publik, veçanërisht gjatë pandemisë Covid-19.

Cili është qëllimi i dëshmisë së Sir Chris Whitty?

Dëshmia e Sir Chris Whitty pritet të japë një pasqyrë të trajtimit të qeverisë ndaj pandemisë Covid-19. Ai ka të ngjarë të merret në pyetje për vendimet, politikat dhe iniciativat kryesore, të tilla si skema "Eat Out to Help Out".

Çfarë është skema “Hani jashtë për të ndihmuar”?

Skema "Eat Out to Help Out" ishte një iniciativë e qeverisë e nisur në gusht 2020 për të mbështetur industrinë e restoranteve dhe mikpritjes pas mbylljes. Ajo ofroi ushqime me zbritje për të inkurajuar njerëzit të hanë jashtë dhe të stimulojnë ekonominë.