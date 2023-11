Teknika e re lejon adresimin dhe zbulimin e saktë të joneve të vetme të tokës së rrallë në nanogrimca

Shkencëtarët janë vazhdimisht në kërkim të platformave më efikase dhe më të besueshme për përpunimin e informacionit kuantik. Një qëllim kryesor është zhvillimi i një sistemi që jo vetëm mund të kryejë operacione kuantike me saktësi dhe shpejtësi të lartë, por edhe të ndërlidhet me një rrjet kuantik. Kjo do të mundësonte krijimin e një interneti kuantik të fuqishëm. Për ta arritur këtë, shkencëtarët kanë nevojë për një sistem që mund të gjenerojë ndërthurje midis kubiteve të materies jetëgjatë dhe fotoneve, duke lejuar një ndërfaqe me humbje të ulët dhe të shpejtë midis nyjeve të ndryshme të një rrjeti kuantik të ardhshëm.

Në një studim të fundit të botuar në Optica, një ekip studiuesish nga ICFO, i udhëhequr nga Prof. Hugues de Riedmatten, ka zhvilluar një teknikë të re që adreson këto sfida. Duke përdorur kristalet e joneve të rralla të tokës, studiuesit ishin në gjendje të krijonin një sistem me vetitë e nevojshme për ndërveprim efikas dritë-materies dhe zbulimin e joneve të vetme. Jonet u bllokuan brenda nanogrimcave dhe u bashkuan me një mikrokavitet fibër.

Ekipi rriti nanogrimca të ndotura me jone erbium, me çdo nanogrimcë që përmban rreth 1000 jone Er. Këto nanogrimca u vendosën më pas në një pasqyrë dhe u ftohën në rreth 6 Kelvin. Duke rreshtuar një pasqyrë të lakuar të fabrikuar në një fibër optike me një nanogrimcë, u formua një zgavër. Studiuesit ishin në gjendje të adresonin dhe zbulonin me saktësi jonet e vetme të tokës së rrallë brenda nanogrimcave duke përdorur këtë strukturë.

Avantazhi i përdorimit të nanogrimcave është se vëllimi i tyre i reduktuar lejon një densitet të lartë jonesh duke ruajtur një distancë mesatare fizike të ulët ndërmjet tyre. Kjo siguron që frekuencat e joneve të jenë mjaft të dallueshme për të qenë plotësisht të dallueshme, duke mundësuar adresimin e joneve individuale. Studiuesit demonstruan se një plejadë jonesh ndërvepruese mund të gjendet brenda nanogrimcës, duke e bërë atë një kandidat të mundshëm për një sistem të përpunimit kuantik të informacionit në shkallë të vogël.

Ky zhvillim hap mundësi të reja për fabrikimin e pajisjeve kuantike dhe avancimin e teknologjive të informatikës kuantike dhe komunikimit. Duke kuptuar dhe kontrolluar jonet individuale të tokës së rrallë brenda nanogrimcave, shkencëtarët mund të hapin rrugë të reja për përpunimin e informacionit kuantik dhe ndërtimin e rrjeteve kuantike më efikase.

FAQ

1. Çfarë janë kubitët?

Kubitët janë blloqet bazë të ndërtimit të informacionit kuantik. Ato mund të jenë sisteme fizike, të tilla si qarqe superpërcjellëse, atome të bllokuara ose defekte në trupa të ngurtë, që kodojnë informacionin kuantik duke përdorur gjendje të ndryshme.

2. Si ndërveprojnë kubitët me njëri-tjetrin?

Kubitët mund të ndërveprojnë me njëri-tjetrin përmes metodave të ndryshme, të tilla si fusha elektrike ose magnetike që varen nga gjendja e kubitit. Këto ndërveprime janë thelbësore për kryerjen e operacioneve kuantike dhe krijimin e ngatërrimit midis kubitëve.

3. Çfarë janë kristalet e joneve të rralla të tokës?

Kristalet e ndotura me jon të tokës së rrallë janë materiale në gjendje të ngurtë që përmbajnë jone nga grupi i elementeve të tokës së rrallë. Këto kristale kanë veti unike, të tilla si kohët e gjata të koherencës dhe gjendjet e ndryshme bazë, që i bëjnë ata të përshtatshëm për ndërveprimin e lëndës dritë dhe kodimin e informacionit kuantik.

4. Si funksionon teknika e re?

Teknika e re përfshin rritjen e nanogrimcave të ndotura me jone të tokës së rrallë dhe vendosjen e tyre në një pasqyrë. Duke rreshtuar një pasqyrë të lakuar në një fibër optike me një nanogrimcë, formohet një zgavër. Ky konfigurim lejon adresimin dhe zbulimin e saktë të joneve të vetme të tokës së rrallë brenda nanogrimcave, duke lehtësuar ndërveprimin efikas dritë-materies.

5. Cilat janë aplikimet e mundshme të kësaj teknike?

Kjo teknikë hap mundësi për fabrikimin e pajisjeve kuantike dhe avancimin e teknologjive të informatikës kuantike dhe komunikimit. Duke kuptuar dhe kontrolluar jonet individuale të tokës së rrallë brenda nanogrimcave, shkencëtarët mund të eksplorojnë rrugë të reja për përpunimin e informacionit kuantik dhe ndërtimin e rrjeteve kuantike më efikase.

(Burimi: ICFO)