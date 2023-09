Rritja e popullsisë njerëzore kërcënon biodiversitetin dhe ekosistemet

Në një libër për të ardhmen e inteligjencës artificiale, profesori i MIT Max Tegmark paraqet një skenar distopian në të cilin makinat miratojnë qëllime që janë të dëmshme për njerëzimin nëse nuk janë në gjendje të kuptojnë me saktësi dhe të përputhen me interesat njerëzore. Ndërsa kjo mund të duket e largët, specia jonë, përmes zgjerimit të shpejtë të inteligjencës njerëzore, ka pasur një ndikim të thellë në planet dhe qeniet e tjera të gjalla.

Njerëzimi, i cili dikur u përball me një moment kritik me vetëm disa mijëra individë të mbetur, tani përfaqëson 36% të të gjithë gjitarëve në Tokë. Një 60% shtesë përbëhet nga kafshë të tilla si lopët, të cilat edukohen për konsum njerëzor. Vetëm 4% janë kafshë të egra. Progresi ynë ka rezultuar në zvogëlimin e hapësirës për kafshët e tjera, duke çuar në zhdukjen e gjashtë masive, e para që shkaktohet nga një specie e vetme. Kjo ngjarje e zhdukjes nuk është e kufizuar në specie individuale, por prek degë të tëra të pemës evolucionare, me gjini që zhduken me një shpejtësi 35 herë më shpejt se në 65 milionë vitet e fundit.

Studiuesit kanë zbuluar se të paktën një e treta e vertebrorëve të njohur po përjetojnë rënie të popullsisë dhe po kufizohen në ekosisteme më të vogla. Për shembull, dikur kishte 10 milionë elefantë në fillim të shekullit të 20-të, por sot ka më pak se gjysmë milioni, ku shumë vende nuk i presin më këto krijesa madhështore.

Humbja e të gjitha gjinive jo vetëm që prish ekosistemet, por gjithashtu ndikon në shëndetin dhe mirëqenien e njeriut. Zhdukja e grabitqarëve të mëdhenj në rajone të caktuara ka çuar në një rritje të popullsisë së drerëve dhe minjve me bisht të bardhë, të cilët janë mikpritës të rriqrave që transmetojnë sëmundjen Lyme. Për më tepër, mbishfrytëzimi i burimeve natyrore dhe shkatërrimi i biodiversitetit kontribuojnë në përhapjen e sëmundjeve midis kafshëve dhe njerëzve, siç shihet me pandeminë Covid-19.

Ruajtja e biodiversitetit dhe investimi në mbrojtjen e pyjeve tropikale, ku gjenden nivelet më të larta të biodiversitetit, është thelbësore për të zbutur kolapsin e ekosistemeve. Veprimi urgjent, i shoqëruar me investime të konsiderueshme, është i nevojshëm për të parandaluar shkatërrime të mëtejshme. Nëse vazhdojmë në rrugën tonë aktuale, pasojat mund të jenë shumë më katastrofike nga sa mund të imagjinojmë.

Burimet: Libri i Max Tegmark mbi inteligjencën artificiale, studim i botuar në PNAS, Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës së të dhënave