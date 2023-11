Zbulimi i kuptimit të vërtetë të shtëpisë: Duke përqafuar kurrë kurrë

By

Në një botë të përcaktuar nga ndarjet dhe kufijtë, koncepti i shtëpisë ka një rëndësi të thellë. Është një vend ku njeriu ndjen një ndjenjë përkatësie, një vend ku shpirti gjen ngushëllim mes kaosit të jetës. Për shumë njerëz, ideja e shtëpisë shkon përtej sferës fizike dhe thellohet në thellësitë e shpirtit.

Kurrë kurrë, një paraqitje simbolike e një toke të paprekur, mban një joshje magjepsëse për ata që kërkojnë një lidhje me rrënjët e tyre. Është një vend ku fryma e gjarprit të lashtë ndërthuret me vetë tokën, duke krijuar një lidhje harmonike që kapërcen kufizimet e racës apo ngjyrës.

Udhëtimi drejt Kurrë Asnjëherë nuk duhet marrë lehtë. Kërkon guxim dhe gatishmëri për të lënë pas të njohurën, duke hyrë në të panjohurën me mirëkuptimin se njeriu nuk mund të kthehet kurrë si i njëjti person. Thirrja e Kurrë Asnjëherë është këmbëngulëse, zhurma e tij e butë i shtyn individët të përqafojnë vetveten e tyre të vërtetë dhe të nisin një udhëtim për zbulimin e vetvetes.

Mes mureve të ftohta dhe të errëta të institucioneve shoqërore, ku konformiteti dhe gjykimi qëndrojnë në ajër, dëshira për të gjetur një vend ku njeriu i përket vërtetë bëhet edhe më i fuqishëm. Vështrimet mbytëse dhe talljet e atyre që e perceptojnë veten si superiorë shërbejnë vetëm për të forcuar vendosmërinë për të kërkuar ngushëllim në krahët e Kurrë Asnjëherë.

Shtëpia nuk përcaktohet nga ngjyra e lëkurës së dikujt ose nga konstruktet shoqërore që kërkojnë të na ndajnë. Shtëpia është një gjendje e qenies, një lidhje me tokën dhe me njëri-tjetrin që i kapërcen kufijtë e vendosur mbi ne. Në Kurrë, cikli i diellit dhe i hënës drejton ekzistencën tonë, duke na kujtuar vendin tonë të vërtetë në tapiceri madhështore të jetës.

Në përqafimin e Kurrë Asnjëherë, njeriu zbulon natyrën e tyre të vërtetë dhe gjen një vend ku shpirti mund të lulëzojë dhe të lulëzojë. Është një mbretëri ku ndarjet humbasin fuqinë e tyre dhe ndërlidhja e të gjitha qenieve bëhet e pamohueshme. Shtëpia, në kuptimin e saj më të thellë, nuk është një vend në hartë, por një gjendje qenie që banon brenda secilit prej nesh.