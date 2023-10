Shkencëtarët zbulojnë strukturën 3D të sistemit CRISPR-Cas13bt3 me premtim për luftimin e viruseve

Shkencëtarët kanë bërë një përparim në fushën e redaktimit të gjeneve duke detajuar strukturën tre-dimensionale të CRISPR-Cas13bt3, një nga sistemet më të vogla të njohura CRISPR-Cas13 që përdoret për modifikimin e ARN-së. Ky zbulim hap rrugën për rritjen e saktësisë së këtij mjeti të redaktimit të gjeneve dhe përmirësimin e aksesit dhe shpërndarjes së tij në faqet e redaktimit të synuar. Studimi, i publikuar në Nature Communications, nxjerr në pah karakteristikat unike të CRISPR-Cas13bt3 që e dallojnë atë nga proteinat e tjera të së njëjtës familje.

Sistemet CRISPR janë teknologji fituese të çmimit Nobel që përdoren për redaktimin e acideve nukleike si ARN dhe ADN. ARN është një molekulë polimerike me një fije floku thelbësore për shprehjen e gjeneve, ndërsa ADN-ja mbart udhëzime gjenetike për zhvillim dhe rritje.

Studiuesit nga Universiteti Rice përdorën modelimin 3D për të kuptuar më mirë strukturën dhe mekanizmin e CRISPR-Cas13bt3. Ndryshe nga sistemet e tjera CRISPR që synojnë ADN-në, sistemet e lidhura me Cas13, duke përfshirë CRISPR-Cas13bt3, synojnë ARN-në. Ky sistem i synimit të ARN-së ka potencial të madh në luftimin e viruseve, pasi shumë viruse përdorin ARN-në për të koduar informacionin e tyre gjenetik.

Madhësia e vogël e CRISPR-Cas13bt3, me vetëm rreth 700 aminoacide në krahasim me 1200 aminoacidet e zakonshme, ofron një avantazh duke ofruar akses dhe shpërndarje më të mirë në vendet e synuara. Studiuesit përdorën mikroskopin krio-elektronik për të hartuar strukturën e sistemit CRISPR, duke prodhuar një model të detajuar 3D. Çuditërisht, ata zbuluan se CRISPR-Cas13bt3 vepron ndryshe nga proteinat e tjera në familjen Cas13. Në vend të dy domeneve të ndara fillimisht që bashkohen për të kryer një prerje, ky sistem përdor një strukturë para-ekzistuese të ngjashme me gërshërë të kombinuar me elementë lidhës për të synuar vende specifike të ARN-së.

Studiuesit më pas punuan për të rritur saktësinë e sistemit duke testuar aktivitetin dhe specifikën e tij në qelizat e gjalla. Gjetjet e tyre na sjellin më afër mjeteve më efektive të redaktimit të gjeneve që mund të luftojnë viruset dhe potencialisht të kontribuojnë në përparimet në mjekësi dhe bioteknologji.

Burimi: Nature Communications