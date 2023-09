Përafrimi i fytyrës zbulon pamjen e njeriut mesjetar me forma të rralla të xhuxhit

By

Një ekip studiuesish ka krijuar me sukses një përafrim të fytyrës së një njeriu mesjetar që jetoi në Poloni midis shekujve të nëntë dhe të 11-të. Ky individ, i njohur si Ł3/66/90, vuante nga dy forma të xhuxhit, një gjendje kaq e rrallë sa nuk kishte pasur kurrë një rast të regjistruar në një skelet shekullor. Studiuesit përdorën skanime 3D të kafkës së burrit për të rindërtuar tiparet e fytyrës së tij.

Analiza e mbetjeve skeletore kishte zbuluar më parë se burri kishte karakteristika fizike në përputhje me akondroplazinë dhe dyskondrosteozën Léri-Weill, të cilat janë të dyja forma të xhuxhit. Skanimet 3D treguan se ai kishte brinjë të shkurtra, "kocka të ijëve të ndezura" dhe "bërryla të kthyera", si dhe një qiellzë dentare me hark të lartë. Megjithatë, pamja e tij e fytyrës mbeti e panjohur deri më tani.

Për të krijuar përafrimin e fytyrës, studiuesit importuan skanimet e kafkës në një program redaktimi 3D dhe përdorën shënues të trashësisë së indeve të buta nga donatorët e gjallë për të shpërndarë pikat e të dhënave në kafkën e dixhitalizuar. Ata gjithashtu bënë projeksione bazuar në skanimet CT të individëve të gjallë për të përcaktuar madhësinë e tipareve të fytyrës.

Rindërtimi i fytyrës zbuloi një burrë me një fytyrë të rrumbullakët, një ballë të spikatur dhe një shprehje neutrale. Studiuesit krijuan gjithashtu një rindërtim spekulativ që përshkruante njeriun me një kokë të plotë me flokë të errët dhe një mjekër. Veçanërisht, madhësia e kokës së burrit ishte më e madhe se mesatarja, e cila është një karakteristikë e zakonshme e displazisë skeletore.

Sipas bioarkeologes Magdalena Matczak, e cila ishte pjesë e zbulimit fillestar të skeletit të burrit, përafrimi i fytyrës nxori në pah tipare të lidhura me akondroplazinë, si depresioni i zonës së hundës dhe hipoplazia e mesit të fytyrës. Ajo theksoi rëndësinë e rikrijimit të pamjes së fytyrës, pasi na lejon të ballafaqohemi me një person nga e kaluara.

Ky hulumtim ofron njohuri të vlefshme për pamjen fizike të individëve me forma të rralla të xhuxhit në Evropën mesjetare. Përdorimi i teknikave të skanimit 3D dhe rindërtimit të fytyrës vazhdon të përmirësojë të kuptuarit tonë për historinë dhe diversitetin njerëzor.

