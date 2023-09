Neptuni në opozitë: Kur dhe si të vëzhgoni gjigantin e akullit

Neptuni, planeti i tetë nga dielli dhe planeti më i largët në sistemin tonë diellor, do të jetë në kundërshtim të martën, më 19 shtator. Kjo do të thotë se do të jetë në një vijë të drejtpërdrejtë me diellin dhe Tokën, me planetin tonë të pozicionuar në qendër. Si një bonus shtesë, Neptuni do të bëjë gjithashtu afrimin e tij më të afërt me Tokën, i njohur si perige, në të njëjtën kohë. Kjo do ta bëjë planetin e largët të duket më i madh dhe më i ndritshëm në qiellin e natës, duke krijuar një mundësi kryesore për vëzhgim.

Nga qyteti i Nju Jorkut, Neptuni do të ngrihet në lindje rreth orës 6:58 pasdite EDT dhe do të bëhet i dukshëm disa orë më vonë. Në pikën e tij më të lartë në qiell, rreth orës 12:51 të mëngjesit EDT të mërkurën, më 20 shtator, Neptuni do të jetë 46 gradë mbi horizont. Ai do të jetë i vendosur në konstelacionin e Peshqve.

Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se edhe pse Neptuni është në perigje, Toka dhe gjigandi i akullit janë ende tepër larg njëri-tjetrit. Gjatë kësaj afrimi më të afërt, Neptuni do të jetë ende afërsisht 2.7 miliardë milje larg planetit tonë. Për të ofruar një perspektivë, Toka dhe Marsi ndahen me një distancë mesatare prej 140 milionë miljesh. Kjo do të thotë se distanca mesatare midis Marsit dhe Tokës mund të përshtatet midis Tokës dhe Neptunit pothuajse 20 herë më shumë.

Për shkak të distancës së tij të madhe, Neptuni nuk mund të shihet në qiell me sy të lirë. Ai ka një gjerësi prej 31,000 milje (50,000 kilometra), rreth katër herë më e madhe se Toka, duke e bërë atë planetin e katërt më të madh në sistemin tonë diellor. Megjithatë, dukshmëria e Neptunit kërkon përdorimin e një teleskopi ose dylbi cilësore dhe kushte të favorshme moti.

Nëse jeni të interesuar të vëzhgoni Neptunin ose të kapni foto të qiellit të natës, ka burime të ndryshme në dispozicion. Space.com ofron udhëzues për teleskopët, dylbitë, kamerat dhe lentet më të mira për astrofotografi. Nëse arrini të fotografoni Neptunin në kundërshtim, madje mund t'i dërgoni imazhet dhe detajet tuaja [email mbrojtur] për mundësinë për t'i ndarë ato me entuziastë të tjerë të hapësirës.

Si përfundim, kundërshtimi dhe afërsia e Neptunit me Tokën paraqet një mundësi të shkëlqyer për të parë dhe studiuar këtë gjigant të largët të akullit. Duke përdorur pajisjet e duhura dhe duke gjetur një vend të përshtatshëm, shikuesit e qiellit mund të mrekullohen me mrekullitë e sistemit tonë diellor.

Burimet:

- Në qiell

– space.com