Ndikimi i përqendrimit të pigmentit dhe temperaturës së tharjes në modelin e bojës së tharë

Studiuesit kanë zbuluar se mënyra se si boja thahet ndikohet nga dy faktorë: përqendrimi i pigmentit në bojë dhe temperatura në të cilën thahet. Duke rregulluar këta faktorë, është e mundur të kontrollohet pamja përfundimtare e bojës së tharë.

Në një studim të botuar në ACS' Langmuir, studiuesit zbuluan se pikat e bojës me përqendrime më të ulëta të pigmentit ose të thara në sipërfaqe më të ftohta shpesh u ngjanin "vezëve të skuqura" kur thahen. Nga ana tjetër, pikat me përqendrime më të larta të pigmentit ose të thara në temperatura më të larta kishin një pamje më uniforme. Ky informacion sugjeron se manipulimi i përqendrimit të pigmentit dhe temperaturës së tharjes mund të ndikojë në modelin dhe pamjen e bojës së tharë.

Procesi i tharjes së bojës ndikohet nga përbërja e saj komplekse, e cila përfshin rrëshira, pigmente, aditivë dhe një tretës si uji. Ndërsa boja thahet, ndodhin ndërveprime të ndryshme kimike, të cilat ndonjëherë mund të rezultojnë në modele të padëshiruara ose çarje të vogla. Artistët dhe piktorët zakonisht dëshirojnë një shpërndarje të barabartë të pigmentit në sipërfaqe kur aplikojnë bojë. Megjithatë, nuk ka qenë e qartë se si të shmanget formimi i modeleve gjatë procesit të tharjes.

Për të hetuar këtë, studiuesit kryen eksperimente duke përdorur një bojë akrilike me bazë uji të përzier me ujë. Ata i hodhën tretësirat në rrëshqitëse xhami të nxehta, duke lejuar që lëngu të avullonte. Gjatë këtij procesi, ata vëzhguan tre dukuri që ndikuan në shfaqjen përfundimtare të bojës së tharë.

Së pari, kishte një rrjedhje të brendshme të lëngut nga nënshtresa e nxehtë në majën më të ftohtë të pikëzimit, si dhe një tërheqje nga jashtë e shkaktuar nga rrjedha kapilar. Së dyti, xhelatimi i pezullimit të bojës rriti viskozitetin dhe ngadalësoi lëvizjen e pigmentit. Më në fund, hapi i tharjes i mbylli pigmentet në vend në sipërfaqen e rrëshqitjes së xhamit.

Studiuesit zbuluan se si përqendrimi i pigmentit ashtu edhe temperatura e sipërfaqes së rrëshqitjes së xhamit ndikuan në madhësinë, formën dhe modelin e pikave të bojës së tharë. Pikat me përqendrim më të ulët të pigmentit ose të vendosura në sipërfaqe më të ftohta grumbulluan molekula shumëngjyrëshe në qendër, duke krijuar një pamje "vezë të skuqura". Nga ana tjetër, pikat me përqendrime më të larta të pigmentit ose të thara në temperatura më të larta kishin një model më uniform me shpërndarje të barabartë ngjyrash në të gjithë.

Për të kontrolluar pamjen e bojës së tharë, sugjerohet që përqendrimi i pigmentit dhe temperatura e sipërfaqes të rregullohen në varësi të modelit përfundimtar të dëshiruar.

Referenca: "Drying Drops of Paint Suspension: From 'Fried Eggs' to Quazi-Homogeneous Patterns" nga Stella MM Ramos, Damien Soubeyrand, Rémy Fulcrand dhe Catherine Barentin, 14 shtator 2023, Langmuir. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605