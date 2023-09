Humbja e Degëve të Shumëfishta në Pemën e Jetës, Humbja e Humbjes së Humbjes së Shumë Degëve nga Humbja e Humbjes së Humbjes së Studimit nga Studimi

By

Një studim i ri paralajmëron për kërcënimin e një zhdukjeje të gjashtë masive të shkaktuar nga aktivitetet njerëzore, duke deklaruar se njerëzit janë duke shkaktuar humbjen e degëve të tëra të "Pema e Jetës". Studimi, i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, është unik sepse shqyrton zhdukjen e të gjitha gjinive dhe jo vetëm specieve individuale.

Studiuesit u fokusuan në speciet vertebrore (me përjashtim të peshqve) dhe zbuluan se nga 5,400 gjini të studiuara, 73 ishin zhdukur në 500 vitet e fundit, me shumicën e tyre të zhdukur në dy shekujt e fundit. Kjo shkallë zhdukjeje është shumë më e lartë se ajo që do të pritej bazuar në vlerësimet nga të dhënat fosile.

Aktivitetet njerëzore si shkatërrimi i habitatit, mbipeshkimi dhe gjuetia identifikohen si shkaku kryesor i kësaj krize zhdukjeje. Humbja e një gjinie mund të ketë pasoja të gjera për një ekosistem të tërë. Bashkëautori i studimit, Gerardo Ceballos, thekson urgjencën e situatës, duke thënë: "Shqetësimi ynë është se ... ne po i humbim gjërat kaq shpejt, sa për ne, kjo sinjalizon kolapsin e qytetërimit."

Ndërsa të gjithë ekspertët pajtohen se shkalla aktuale e zhdukjes është alarmante, nëse kjo përbën një zhdukje të gjashtë masive është një çështje debati. Shkencëtarët përcaktojnë një zhdukje masive si humbje e 75% të specieve për një periudhë të shkurtër kohe. Sipas Robert Cowie, një biolog në Universitetin e Hawait, duke përdorur këtë përkufizim, një zhdukje e gjashtë masive nuk ka ndodhur ende.

Megjithatë, gjetjet e studimit për humbjen e degëve të tëra të Pemës së Jetës nënvizojnë ashpërsinë e situatës. Ky studim tregon nevojën urgjente për veprim për të ruajtur biodiversitetin dhe për të mbrojtur të ardhmen e njerëzimit.

Burimet:

– Agim, 20 shtator 2023