Humbja e degëve të tëra të Pemës së Jetës nga njerëzit me makinë, paralajmëron një studim i ri

Një studim i fundit i botuar në Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ka zbuluar se njerëzit po shkaktojnë zhdukjen e degëve të tëra të "Pema e Jetës", duke ngritur shqetësime për një zhdukje të mundshme të gjashtë masive. Studimi, i kryer nga studiues të Universitetit Kombëtar Autonom të Meksikës, fokusohet në zhdukjen e të gjitha gjinive, të cilat janë klasifikime midis specieve dhe familjeve.

Ndryshe nga studimet e mëparshme që ekzaminuan vetëm humbjen e specieve individuale, ky hulumtim analizon zhdukjen e të gjitha gjinive. Është një kontribut i rëndësishëm sepse ofron një kuptim më të thellë të shkallës aktuale të zhdukjes. Profesor Gerardo Ceballos, një nga bashkautorët e studimit, thekson se kriza e zhdukjes është po aq e rëndë sa kriza e ndryshimeve klimatike, por shpesh anashkalohet.

Duke ekzaminuar të dhënat nga Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës (IUCN), studiuesit zbuluan se 73 gjini janë zhdukur në 500 vitet e fundit, me shumicën e zhdukjeve të ndodhura në dy shekujt e fundit. Kjo është alarmante, pasi bazuar në normat e mëparshme të zhdukjes, vetëm dy gjini duhet të ishin humbur në të njëjtën periudhë kohore.

Studimi i atribuon aktivitetet njerëzore si shkatërrimi i habitatit, mbipeshkimi dhe gjuetia si shkaqet kryesore të këtyre zhdukjeve. Humbja edhe e një gjinie të vetme mund të ketë pasoja të gjera për ekosistemet. Studiuesit besojnë se kërkohet veprim urgjent për të parandaluar humbjen e mëtejshme dhe shembjen e qytetërimeve.

Ndërsa ekziston një konsensus midis ekspertëve se shkalla aktuale e zhdukjes është alarmante, nëse i plotëson kriteret për një zhdukje të gjashtë masive mbetet një temë debati. Një zhdukje masive përkufizohet si humbja e 75% të specieve brenda një periudhe të shkurtër kohore. Megjithatë, nëse normat aktuale të zhdukjes vazhdojnë ose rriten, ka të ngjarë të ndodhë një zhdukje masive.

Autorët e studimit theksojnë nevojën për t'i dhënë përparësi mbrojtjes dhe restaurimit të habitateve natyrore për të parandaluar zhdukjet e mëtejshme. Ata besojnë se është ende e mundur të shpëtohen shumë gjini nëse merren masa të menjëhershme.

Burimet: Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave (PNAS)

Përkufizime:

Gjini: Në klasifikimin e qenieve të gjalla, një gjini është një renditje midis specieve dhe familjes.

Speciet: Një grup organizmash që ndajnë karakteristika të ngjashme dhe mund të riprodhohen për të prodhuar pasardhës pjellorë.

Zhdukja masive: Një humbje e shpejtë e një përqindjeje të konsiderueshme të specieve brenda një periudhe të shkurtër kohore, që çon në ndryshime të mëdha ekologjike dhe evolucionare.

Pema e Jetës: Një paraqitje metaforike e marrëdhënieve midis specieve të ndryshme, duke gjurmuar historinë e tyre evolucionare nga një paraardhës i përbashkët.