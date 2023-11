Simulimet e reja shtyjnë kufijtë e eksplorimit të hapësirës në atmosferat e akullta të huaja

By

21 nëntor 2023 – Ndërsa shkencëtarët vazhdojnë të shtyjnë kufijtë e eksplorimit të hapësirës, ​​kërkimet e reja nga Agjencia Evropiane e Hapësirës (ESA) hedhin dritë mbi sfidat e lundrimit në atmosferat aliene të Uranit dhe Neptunit. Duke kryer simulime në tunelin hipersonik të plazmës T6 Stalker në Universitetin e Oksfordit, ESA synon të zhbllokojë potencialin për misionet e ardhshme në këta gjigantë enigmatikë të akullit.

Tuneli hipersonik i plazmës T6 Stalker qëndron si tuneli më i shpejtë i erës në Evropë, që mburret me aftësinë për të gjeneruar rryma ere që tejkalojnë 20 kilometra në sekondë. Kjo shpejtësi e jashtëzakonshme është e nevojshme për të përsëritur kushtet e shpejtësisë së lartë që një anije kozmike duhet të durojë ndërsa kalon nëpër atmosferat armiqësore të këtyre planetëve të largët. Për më tepër, Grupi i Diagnostifikimit të Rrjedhës së Entalpisë së Lartë (HEFDiG) të Universitetit të Shtutgartit në Gjermani kontribuoi me ekspertizën e tyre duke përdorur një tunel të ngjashëm me erë për testet.

Inxhinieri i aerotermodinamikës ESA Louis Walpot thekson sfidat kryesore me të cilat përballen kur dërgohen sonda në atmosferat e Uranit dhe Neptunit. Jo vetëm që këto sonda duhet t'i rezistojnë presioneve dhe temperaturave të larta, por ato duhet të durojnë edhe një bombardim të gazrave unikë, duke përfshirë hidrogjenin, heliumin dhe metanin.

Simulimet e kryera nga HEFDiG ilustrojnë gjallërisht kushtet e frikshme që do të përjetonte një sondë me hyrjen në atmosferën e një gjiganti akulli. Sonda e simuluar në video duron një sulm të pamëshirshëm nga gazrat e huaj, duke theksuar më tej nevojën për sisteme të fuqishme të mbrojtjes termike dhe inxhinieri të avancuar për të siguruar mbijetesën e pajisjeve kritike për misionin.

Aktualisht, shpejtësia e synuar e hyrjes për një sondë që hyn në Uran është afërsisht 25 kilometra në sekondë. Megjithatë, shkencëtarët kanë qenë në gjendje të arrijnë vetëm një shpejtësi të simuluar deri në 19 kilometra në sekondë. Për të hapur rrugën për misionet e ardhshme në këto planetë të largët, Walpot thekson nevojën për të përmirësuar pajisjet ekzistuese të testimit për të përsëritur me saktësi kompozimet atmosferike dhe shpejtësitë e hasura në Uran dhe Neptun.

Ky hulumtim nënkupton një hap vendimtar drejt zhbllokimit të mistereve të fshehura brenda atmosferave të akullta të Uranit dhe Neptunit. Ndërsa ESA vazhdon të eksplorojë mundësitë, shkencëtarët dhe inxhinierët po punojnë pa u lodhur për të kapërcyer pengesat e shumta për t'i mundësuar njerëzimit të kuptuarit e këtyre trupave qiellorë magjepsës.

Pyetjet e bëra më shpesh (FAQ)

- Çfarë është tuneli hipersonik i plazmës T6 Stalker?

Tuneli hipersonik i plazmës T6 Stalker është tuneli më i shpejtë i erës në Evropë i vendosur në Universitetin e Oksfordit. Ai është i aftë të gjenerojë rryma ere mbi 20 kilometra në sekondë, thelbësore për testimin e shpejtësive të larta që duhet të arrijnë anijet kozmike për të lundruar në atmosferat e Uranit dhe Neptunit.

- Cilat janë sfidat kryesore të eksplorimit të Uranit dhe Neptunit?

Sfidat kryesore përfshijnë qëndrueshmërinë e presioneve dhe temperaturave të larta, si dhe ekspozimin ndaj gazeve unike si hidrogjeni, heliumi dhe metani. Për më tepër, anija kozmike duhet të ketë një sistem mbrojtjeje termike me performancë të lartë për t'i bërë ballë hyrjes atmosferike për një kohëzgjatje të konsiderueshme.

- Pse janë simulimet vendimtare për eksplorimin e këtyre planetëve?

Simulimet i lejojnë shkencëtarët të kuptojnë kushtet ekstreme dhe sfidat me të cilat do të përballej një anije kozmike gjatë hyrjes dhe lundrimit në atmosferat e Uranit dhe Neptunit. Duke përsëritur këto kushte në mjedise të kontrolluara, studiuesit mund të zhvillojnë dhe testojnë teknologji që mundësojnë misione të suksesshme te këta gjigantë të akullt.

- Cila është shpejtësia e synuar e hyrjes për një sondë në Uran?

Aktualisht, shpejtësia e synuar e hyrjes për një sondë në Uran është rreth 25 kilometra në sekondë. Megjithatë, shkencëtarët kanë arritur vetëm një shpejtësi të simuluar deri në 19 kilometra në sekondë, duke theksuar nevojën për përparime të mëtejshme në teknologji dhe objektet e testimit për të përmbushur kërkesat e misioneve të ardhshme.