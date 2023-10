Shkencëtarët përdorin teleskopë për të vëzhguar asteroidin psikik në infra të kuqe

Shkencëtarët e Institutit Kërkimor Jugperëndimor po përdorin teleskopë për të vëzhguar asteroidin Psyche në infra të kuqe, duke ofruar një kontekst të rëndësishëm për misionin e ardhshëm të NASA-s Psyche. Asteroidi Psyche, me një diametër prej rreth 140 milje, është një nga objektet më të mëdha në brezin kryesor të asteroidëve midis Marsit dhe Jupiterit. Besohet të jetë një bërthamë e dendur metalike e mbetur nga një planet i dështuar.

Dr. Stephanie Jarmak po përdor teleskopin hapësinor James Webb (JWST) për të kërkuar nënshkrime uji në sipërfaqen metalike të Psyche. Kjo do të ndihmojë në përcaktimin nëse uji, në formën e hidroksilit apo ujit aktual, ekziston në asteroid. Dr. Anicia Arredondo, nga ana tjetër, po studion ndryshimet në përbërjen e Psyche në pika të ndryshme të sipërfaqes së saj duke përdorur të dhënat e mbledhura nga Observatori Stratosferik për Astronominë Infra të Kuqe (SOFIA).

Vëzhgimet infra të kuqe nga këta teleskopë do të plotësojnë të dhënat që do të merren nga anija kozmike Psyche. Vëzhgimet e JWST dhe SOFIA do të ofrojnë njohuri të vlefshme për përbërjen e asteroidit dhe do të ndihmojnë shkencëtarët të kuptojnë origjinën dhe historinë e tij.

Psikika mbetet enigmatike, me vëzhgime të mëparshme kontradiktore dhe sugjerime hidratimi në sipërfaqen e saj. Anija kozmike e ardhshme Psyche synon të zbulojë misteret e këtij asteroidi metalik dhe të sigurojë më shumë qartësi. Misioni është planifikuar të nisë më 5 tetor 2023 dhe pritet të mbërrijë në asteroid në gusht 2029.

Asteroidet metalikë si Psyche janë të rrallë në sistemin diellor, duke e bërë atë një objektiv magjepsës për eksplorim. Ai mund t'u ofrojë shkencëtarëve një mundësi unike për të parë brenda një planeti dhe për të fituar njohuri mbi proceset e formimit planetar. Megjithatë, karakteristikat e pazakonta të Psyche-s kanë gjithashtu potencialin për të befasuar shkencëtarët dhe për të sfiduar teoritë ekzistuese.

Vëzhgimet e vazhdueshme duke përdorur teknika të ndryshme infra të kuqe vazhdojnë të japin rezultate konfuze që kërkojnë hetime të mëtejshme. Kjo nënvizon rëndësinë e misionit të ardhshëm Psyche, i cili do të sigurojë një kuptim gjithëpërfshirës të këtij asteroidi magjepsës.

Burimi: Instituti i Kërkimeve Jugperëndimore