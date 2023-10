Zhbllokimi i misterit të rigjenerimit të gjymtyrëve Axolotl

By

Shkencëtarët kanë qenë prej kohësh të magjepsur nga axolotl, një lloj salamanderi i njohur për aftësinë e tij të jashtëzakonshme për të riprodhuar gjymtyrët e humbura. Megjithatë, çështja nëse axolotlet kanë apo jo qeliza Apikale-ektodermale-kreshtë (AER), të cilat mendohet të jenë thelbësore për zhvillimin dhe rigjenerimin e gjymtyrëve tek njerëzit dhe kafshët e tjera, ka mbetur një temë debati.

Në një studim novator, hulumtuesit nga EPFL dhe TU Dresden kanë zbuluar më në fund mekanizmin që qëndron pas ringritjes së gjymtyrëve të axolotl. Duke krijuar një atlas të transkriptomit të qelizave të vetme nga specie të ndryshme, duke përfshirë axolotlet, njerëzit, minjtë, pulat dhe bretkosat, shkencëtarët ishin në gjendje të krahasonin profilet e shprehjes së gjeneve dhe të identifikonin gjenet e përfshira në rritjen dhe rigjenerimin e gjymtyrëve.

Ndryshe nga raportet e mëparshme kontradiktore, ky studim demonstron përfundimisht se axolotls posedojnë me të vërtetë qeliza me karakteristika të ngjashme me qelizat AER. Këto qeliza luajnë një rol vendimtar në zhvillimin e gjymtyrëve në specie të ndryshme, duke përfshirë njerëzit. Studiuesit përdorën transkriptomikën hapësinore për të zbuluar më tej gjenet e shprehura në pjesë të veçanta të indeve gjatë rigjenerimit të gjymtyrëve.

Interesante, studimi zbuloi gjithashtu se axolotls nuk rigjenerojnë plotësisht qelizat AER gjatë rigjenerimit të gjymtyrëve, duke sfiduar besimin e përhapur se këto qeliza janë të nevojshme për rigjenerimin e gjymtyrëve. Në vend të kësaj, axolotl përdor një qasje të shpërndarë, që përfshin lloje të shumta qelizash, për të arritur ringritjen e gjymtyrëve. Ky zbulim jo vetëm që zgjeron të kuptuarit tonë për rigjenerimin e gjymtyrëve në axolotl, por gjithashtu ofron njohuri të reja në teknikat e mundshme të mjekësisë rigjeneruese për gjitarët, duke përfshirë njerëzit.

Studiuesit krahasuan gjithashtu aftësitë rigjeneruese të axolotlëve me ato të pulave të bretkosave, të cilat janë evolucionarisht më afër njerëzve. Ata zbuluan se këto specie përdorin lloje të ndryshme qelizash gjatë procesit të rigjenerimit, duke sugjeruar se mund të ketë rrugë të shumta për të arritur rigjenerimin e gjymtyrëve.

Ky studim novator ofron njohuri të reja në botën magjepsëse të rigjenerimit të gjymtyrëve dhe ofron perspektiva premtuese për mjekësinë rigjeneruese te njerëzit.

Journal Referenca:

Jixing Zhong, Rita Aires, Georgios Tsissios, Evangelia Skoufa, Kerstin Brandt, Tatiana Sandoval-Guzmán, Can Aztekin. Atlasi me shumë lloje zgjidh një paradoks të zhvillimit dhe rigjenerimit të gjymtyrëve axolotl. Nature Communications 10 tetor 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-41944-w

Burimet:

– Nature Communications (ditar pa URL)