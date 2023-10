Një ligj i propozuar shkencor zbulon rrugën evolucionare të universit

By

Shkencëtarët kanë propozuar një ligj të ri novator që zbatohet për evolucionin jo vetëm të organizmave të gjallë, por edhe të mineraleve, planetëve, yjeve dhe pothuajse çdo gjëje në univers. Ky ligj, i quajtur "ligji i rritjes së informacionit funksional", identifikon konceptet universale të përzgjedhjes që i shtyjnë sistemet të bëhen më komplekse me kalimin e kohës.

Ekipi hulumtues që qëndron pas këtij ligji është një grup ndërdisiplinor i përbërë nga filozofë, astrofizikanë, mineralogë dhe shkencëtarë të të dhënave. Qëllimi i tyre ishte të adresonin misterin themelor se përse sistemet komplekse priren të evoluojnë drejt informacionit më të madh funksional. Studiuesit përshkruajnë gjetjet e tyre në një studim të botuar në revistën PNAS.

Sipas ligjit të ri, informacioni funksional i një sistemi do të rritet dhe do të zhvillohet nëse konfigurime të ndryshme të sistemit i nënshtrohen përzgjedhjes për një ose më shumë funksione. Ky ligj është i zbatueshëm për sistemet e përbëra nga përbërës të shumtë, si atomet, molekulat dhe qelizat. Këta komponentë mund të rregullohen dhe riorganizohen në mënyrë të përsëritur, duke adoptuar konfigurime të shumta që zgjidhen në bazë të funksionit, me vetëm disa të mbijetuar.

Duke zgjeruar teorinë e evolucionit të Darvinit, studiuesit propozojnë që sistemet jo të gjalla të kalojnë gjithashtu procese evolucionare kur konfigurimet e reja përmirësojnë funksionet e sistemit. Një funksion i tillë është stabiliteti.

Komuniteti shkencor i është përgjigjur pozitivisht këtij ligji novator. Stuart Kauffman, një biolog teorik në Universitetin e Pensilvanisë, e quajti studimin "të shkëlqyer, të guximshëm, të gjerë dhe transformues". Milan Cirkovic nga Observatori Astronomik i Beogradit gjithashtu e vlerësoi atë si një "fllad ajri të pastër" në kryqëzimin e astrobiologjisë, shkencës së sistemeve dhe teorisë evolucionare.

Megjithatë, jo të gjithë janë të bindur. Astronomi Martin Rees nga Universiteti i Kembrixhit argumentoi se shfaqja e një sërë materialesh, mjedisesh dhe strukturash në botën e pajetë nuk kërkon domosdoshmërisht një parim të ri themelor të ngjashëm me përzgjedhjen darviniane në biologji.

Ky ligj i ri ofron njohuri të vlefshme për mekanizmat që drejtojnë evolucionin e sistemeve komplekse në univers, duke hedhur dritë mbi fenomenin misterioz të rritjes së informacionit funksional me kalimin e kohës. (Burimi: The Guardian, PNAS)