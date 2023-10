Çfarë do të ndodhë me diellin tonë kur të vdesë?

Shkencëtarët kanë studiuar fatin e Diellit tonë, duke u përpjekur të përcaktojnë se si do të duket ai në fazat e tij përfundimtare. Studimet e fundit sugjerojnë se rezultati më i mundshëm për Diellin është që ai të bëhet një mjegullnajë planetare, një flluskë e ndritshme gazi dhe pluhuri kozmik. Ky është një përmbysje e teorive të mëparshme që propozuan një rezultat të ndryshëm.

Dielli aktualisht është rreth 4.6 miliardë vjet i vjetër dhe parashikohet të arrijë fundin e jetës së tij në 10 miliardë vjet të tjerë. Gjatë rrugës ajo do të pësojë një transformim ku do të bëhet një gjigant i kuq. Bërthama e yllit do të tkurret, ndërsa shtresat e jashtme do të zgjerohen, duke përfshirë potencialisht planetë si Toka.

Megjithatë, rreziku real për jetën në Tokë vjen nga ndriçimi në rritje i Diellit. Ndërsa plaket, Dielli po bëhet më i ndritshëm me rreth 10% çdo miliard vjet. Kjo rritje graduale e shkëlqimit përfundimisht do të avullojë oqeanet tona dhe do ta bëjë planetin të pabanueshëm.

Pas fazës së gjigantit të kuq, Dielli do të tkurret për t'u bërë një xhuxh i bardhë dhe përfundimisht do t'i japë fund jetës së tij si një mjegullnajë planetare. Kjo ndodh kur një yll që vdes nxjerr mbështjellësin e tij të gazit dhe pluhurit në hapësirë, duke zbuluar thelbin e tij. Bërthama shkëlqen më pas për një periudhë të shkurtër prej rreth 10,000 vjetësh, duke krijuar mjegullnajën planetare. Këto mjegullnaja mund të jenë jashtëzakonisht të ndritshme dhe të dukshme nga distanca të mëdha.

Studimi i fundit nga një ekip ndërkombëtar astronomësh përdori modelimin kompjuterik për të përcaktuar se Dielli ynë, si shumica e yjeve të tjerë, ka shumë të ngjarë të bëhet një xhuxh i bardhë dhe më pas një mjegullnajë planetare. Kjo zgjidh konfliktin e gjatë midis shkëlqimit të vëzhguar dhe modeleve teorike të mjegullnajave planetare.

Mjegullnajat planetare gjenden zakonisht në të gjithë universin dhe janë vëzhguar në shembuj të famshëm si Mjegullnaja e Helix dhe Mjegullnaja e Syrit të Maces. Këto mjegullnaja u emëruan sipas planetëve, sepse ato dukeshin të ngjashme në pamje përmes teleskopëve në të kaluarën.

Hulumtimi ofron një pasqyrë të vlefshme në ciklin e jetës së yjeve dhe të kuptuarit tonë të kozmosit. Ai gjithashtu ofron një mënyrë për të matur praninë e yjeve të moshave të ndryshme në galaktikat e largëta. Studimi u botua në revistën Nature Astronomy.

