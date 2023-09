Shkencëtarët parashikojnë një superkontinent të ardhshëm, por Zelanda e Re nuk do të jetë pjesë e tij

Hulumtimi i publikuar rishtazi sugjeron se në 250 milionë vjet, toka e Tokës do të formojë sërish një superkontinent, duke bashkuar shtatë kontinentet në një masë të madhe tokësore. Ky superkontinent parashikohet të jetë i përqendruar rreth Afrikës së sotme, me Australinë që përplaset në Azi dhe Afrikën duke u përplasur me Evropën. Antarktida, Amerika e Veriut dhe Amerika e Jugut më pas do t'u bashkohen të tjerave. Megjithatë, ndërsa këto masa tokësore konvergojnë, Zelanda e Re, e njohur gjithashtu si Aotearoa, do të mbetet në brigjet e Australisë.

Lëvizja e pllakave tektonike, e njohur gjithashtu si zhvendosja kontinentale, pritet të bashkojë kontinentet gjatë 250 milionë viteve të ardhshme. Australia parashikohet të lëvizë drejt veriut në zinxhirët e ishujve të Azisë Juglindore në rreth 25 milionë vjet, por për shkak të pozicionit të saj në pllakën australiane, Zelanda e Re nuk pritet të takohet me Australinë. Në vend të kësaj, Zelanda e Re do të mbetet në udhëtimin e pllakës australiane drejt veriut.

Gjatë 75 milionë viteve, Zelanda e Re pritet të arrijë në ekuator, afërsisht në të njëjtën kohë kur Afrika, Azia, Australia dhe Evropa konvergojnë për të formuar superkontinentin. Më pas, Zelanda e Re do të gjurmojë drejt jugut me një ritëm më të ngadaltë dhe përfundimisht do të përfundojë midis 20 dhe 30 gradë gjerësi gjeografike nën ekuator.

Megjithatë, jeta në Zelandën e Re të ardhshme parashikohet të jetë aspak e këndshme. Prania e superkontinentit në perëndim do të bëjë që Ishujt e Veriut dhe të Jugut të "lahen nga detet e nxehta tropikale", duke e bërë Zelandën e Re të pabanueshme. Formimi i superkontinentit pritet të çlirojë gazra serë, përfshirë dioksidin e karbonit, nga aktiviteti vullkanik, duke çuar në një rritje të konsiderueshme të temperaturave globale.

Sipas një modeli kompjuterik, atmosfera mund të përmbajë gati 50% më shumë dioksid karboni në 250 milionë vjet në krahasim me sot. Kombinimi i rritjes së gazeve serrë, rritja e energjisë diellore dhe mungesa e ftohjes së deteve do ta bënte superkontinentin jomikpritës për shumicën e formave të jetës. Gati gjysma e tokës do të shndërrohej në shkretëtirë, me temperatura që i kalonin 40 gradë Celsius në shumë zona.

Ndërsa ky skenar i ardhshëm duket i largët, ai nxjerr në pah rëndësinë e veprimit klimatik në mbajtjen e planetit në një gjendje më të freskët dhe më të banueshme. Hulumtimi shërben si një kujtesë se ruajtja e një klime mikpritëse është thelbësore për mbijetesën dhe mirëqenien e brezave të tanishëm dhe të ardhshëm.

Përkufizime:

– Superkontinent: Një masë e madhe tokësore që përbëhet nga kontinente të shumta të bashkuara së bashku.

– Lëvizja tektonike/Zhvillimi kontinental: Lëvizja graduale dhe përplasja e pllakave tektonike të Tokës.

– Gaz serrë: Një gaz që kontribuon në efektin serrë duke thithur rrezatimin infra të kuqe, duke shkaktuar rritjen e temperaturës së Tokës.

– Manteli: Një shtresë nën koren e Tokës që rrjedh ngadalë për shkak të nxehtësisë së planetit.

