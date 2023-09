Studimi parashikon kushte drastike klimatike që mund të çojnë në zhdukje masive

By

Një studim i fundit i kryer nga Universiteti i Bristolit zbulon kushtet e vështira klimatike që mund të rezultojnë në një zhdukje masive të njerëzve dhe të gjithë gjitarëve miliona vjet nga tani. Hulumtimi sugjeron se formimi i një superkontinenti, duke bashkuar kontinentet aktuale të Tokës, do të krijojë një mjedis jo mikpritës të karakterizuar nga temperatura ekstreme që do të rrezikonin shumicën e specieve të gjitarëve, përfshirë njerëzit.

Për herë të parë, studiuesit përdorën modelet e klimës së superkompjuterëve për të simuluar kushtet klimatike të ardhshme dhe zbuluan se bashkimi i kontinenteve në një superkontinent të vetëm do të çonte në ekstreme të rënda klimatike. Temperaturat mesatare globale do të përshkallëzoheshin, duke e bërë gati të pamundur mbijetesën për shumicën e gjitarëve, të cilët nuk janë në gjendje të përshtaten me nxehtësinë ekstreme.

Studimi parashikon gjithashtu një rritje të shkëlqimit të diellit, duke rezultuar në emetime më të larta të energjisë dhe temperatura të larta në Tokë. Formimi i superkontinentit do të shkaktonte shpërthime të shpeshta vullkanike dhe lëshimin e sasive masive të dioksidit të karbonit, duke përkeqësuar më tej ngrohjen globale. Kombinimi i niveleve në rritje të dioksidit të karbonit, një diell më i nxehtë dhe kontinentaliteti ekstrem do të kontribuonte në rritjen e temperaturës që varion nga 40 në 70 gradë Celsius në shumë zona.

Gjitarët, duke përfshirë njerëzit, kanë evoluar historikisht për t'i bërë ballë kushteve të ndryshme klimatike, duke iu përshtatur të ftohtit përmes veçorive si leshi dhe letargji. Megjithatë, aftësia e tyre për të toleruar temperaturat e larta ka mbetur relativisht konstante, duke e bërë nxehtësinë e tepërt të zgjatur të pambijetueshme. Nëse kushtet klimatike të përshkruara në studim bëhen realitet, njerëzit dhe gjitarët e tjerë do të përballeshin me zhdukjen për shkak të paaftësisë së tyre për të shpërndarë nxehtësinë dhe për të ftohur trupat e tyre.

Urgjenca për të trajtuar krizën aktuale klimatike që rezulton nga ngrohja globale e shkaktuar nga njeriu dhe emetimet e gazeve serrë theksohet nga Dr. Eunice Lo, një bashkëautore e studimit. Nxehtësia ekstreme, e cila tashmë është e dëmshme për shëndetin e njeriut, nënvizon nevojën imediate për përpjekje globale për të arritur emetimet neto zero.

Parashikimet e studimit u bazuan në simulimet e tendencave të temperaturës, erës, shiut dhe lagështisë për superkontinentin e ardhshëm të pritshëm, Pangea Ultima. Nëse njerëzimi vazhdon të konsumojë lëndë djegëse fosile, nivelet e dioksidit të karbonit vlerësohet të rriten nga 400 pjesë për milion aktuale në mbi 600 pjesë për milion. Skenari i ardhshëm mund të dëshmojë dyfishin e niveleve të dioksidit të karbonit, 2.5% më shumë rrezatim nga dielli dhe një superkontinent të vendosur në një rajon tropikal të nxehtë dhe të lagësht.

Hulumtimi tregon gjithashtu rëndësinë e shqyrtimit të tektonikës dhe paraqitjeve kontinentale në studimin e ekzoplaneteve ose planetëve përtej sistemit tonë diellor. Rregullimi i masave tokësore në botët e largëta luan një rol vendimtar në përcaktimin e banueshmërisë për njerëzit.

Si përfundim, ndërsa parashikimet e studimit mund të duken të zymta, ato nxjerrin në pah nevojën urgjente për të adresuar krizat aktuale klimatike dhe për të reduktuar emetimet e gazeve serrë për të ruajtur banueshmërinë e planetit tonë. Përpjekja kolektive për të arritur emetimet neto zero është thelbësore për parandalimin e zhdukjes njerëzore dhe ruajtjen e specieve të ndryshme të gjitarëve me të cilët ndajmë këtë planet.

Burimet:

– Studimi i Universitetit të Bristolit i botuar në Nature Geoscience

– Përkufizimi i superkontinentit: Një masë e madhe tokësore e përbërë nga kontinente të shumta që janë bashkuar.

– Përkufizimi i ekstremeve klimatike: Kushtet klimatike jashtëzakonisht të rënda ose jonormale, të tilla si temperaturat ekstreme ose reshjet e mëdha.

– Përkufizimi i kontinentalitetit: Shkalla në të cilën një zonë ndikohet nga vendndodhja e saj në brendësi të një kontinenti, e karakterizuar nga ndryshime ekstreme të temperaturës midis stinëve.