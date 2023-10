Shkencëtarët identifikojnë mbresë gjenetike që ndihmon bakteret e pneumonisë të zhvillojnë rezistencën ndaj antibiotikëve

By

Shkencëtarët në Universitetin e Sheffield kanë bërë një zbulim të rëndësishëm që hedh dritë mbi mënyrën se si bakteret e pneumonisë zhvillojnë rezistencë ndaj antibiotikëve. Në një studim të botuar në revistën PNAS, studiuesit identifikuan një mbresë gjenetike të mbetur në gjenomin e baktereve pasi ato bëhen rezistente ndaj trajtimit me antibiotikë. Kuptimi i kësaj porte evolucionare do t'u mundësojë shkencëtarëve të parashikojnë se cilat lloje të pneumonisë do të bëhen shumë rezistente në të ardhmen, duke lejuar zbatimin e masave të kontrollit për të mbrojtur jetën e pacientëve.

Pneumonia është një infeksion serioz dhe shkaku i tretë kryesor i vdekjeve në popullatën e Mbretërisë së Bashkuar. Një nga bakteret përgjegjëse për këto infeksione është Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Antibiotikët zakonisht administrohen për të eliminuar bakteret, por ata po zhvillojnë gjithnjë e më shumë rezistencë, e cila përbën një kërcënim afatgjatë për efikasitetin e trajtimit të pacientit.

Hulumtimi i kryer nga ekipi i Sheffield u fokusua në mutacionet e quajtura pde1, të cilat veprojnë si portë evolucionare për qelizat S.pneumoniae për të fituar rezistencë ndaj antibiotikëve. Identifikimi i kësaj mbresë gjenetike përfaqëson një përparim të rëndësishëm në të kuptuarit e shfaqjes së rezistencës dhe potencialit për parashikimin e saj.

Dr. Andrew Fenton, autori kryesor i studimit, theksoi rëndësinë e këtij zbulimi në luftimin e rezistencës ndaj antibiotikëve. Ai shpjegoi se të kuptuarit se si ndodh rezistenca lejon identifikimin e shtameve të rrezikshme bakteriale dhe zbatimin e masave të kontrollit për të parandaluar përhapjen e tyre.

Ndërsa studimet e mëparshme kanë hetuar lidhjen midis lidhjes së gjenomit dhe rezistencës ndaj antibiotikëve në S.pneumoniae, ky hulumtim shënon një përmirësim thelbësor në kuptimin molekular të rezistencës. Identifikimi i pde1 shërben për të zgjeruar numrin e kufizuar të mutacioneve të njohura që nxisin rezistencën ndaj antibiotikëve në këtë bakter.

Ky studim ofron njohuri të vlefshme në mekanizmat pas zhvillimit të rezistencës ndaj antibiotikëve në bakteret e pneumonisë. Duke kuptuar këto procese, studiuesit mund të punojnë drejt zhvillimit të strategjive efektive për të luftuar këtë shqetësim në rritje të shëndetit publik.

Burimet:

– Humbja e funksionit Pde1 vepron si një portë evolucionare për rezistencën ndaj penicilinës në Streptococcus pneumoniae, Procedurat e Akademisë Kombëtare të Shkencave

– Universiteti i Sheffield-it