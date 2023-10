Grafeni tregon veti unike elektronike kur renditet në pesë shtresa

By

Një studim i kohëve të fundit nga MIT ka zbuluar sjellje të re elektronike në grafen kur ai grumbullohet në shtresa. Grafeni, një shtresë karboni me trashësi një atom, njihet për forcën dhe përçueshmërinë e tij, dhe ky zbulim i ri mund të çojë në aplikime edhe më të mundshme për materialin.

Studimi zbuloi se grumbullimi i grafenit në pesë shtresa në një model specifik krijon një gjendje "multiferroike", ku ai shfaq magnetizëm jokonvencional dhe një lloj specifik të sjelljes elektronike. Materialet multiferroike janë të rralla dhe kanë potencialin për t'u përdorur në elektronikë për të rritur shpejtësinë e hard disqeve duke ulur kostot e energjisë. Disqet e ngurtë magnetikë tradicionalë mbështeten në rrymat elektrike për të ndërruar magnetët mikroskopikë që përfaqësojnë të dhëna binare. Megjithatë, nëse pajisjet e ruajtjes do të bëheshin me materiale multiferroike si grafeni i grumbulluar, këta magnet mund të ndërroheshin në mënyrë më efikase dhe me më pak energji.

Studiuesit zbuluan gjithashtu dy veti unike të grafenit me shtresa. Së pari, elektronet në grafen koordinuan lëvizjen e tyre orbitale, të ngjashme me planetët që qarkullojnë në të njëjtin drejtim. Për më tepër, elektronet u vendosën në "luginat" elektronike, gjendjet më të ulëta të energjisë në dispozicion të tyre, dhe preferuan të vendoseshin në një luginë mbi tjetrën. Ky koordinim dhe preferencë për një luginë vërehet vetëm në grafen me pesë shtresa.

Ekipi ishte në gjendje të kontrollonte si magnetizmin ashtu edhe vetitë elektronike të shtresave të grafenit. Ky zbulim i ri, të cilin ata e quajtën "ferro-valleytricity", ofron një pasqyrë të re në sjelljen e grafenit dhe hap mundësi për dizajnimin e pajisjeve më efikase të ruajtjes.

