Zbulimi i strukturës më të vjetër në botë të ndërtuar nga njeriu hedh dritë të re mbi teknologjinë e hershme njerëzore

By

Arkeologët britanikë dhe afrikanë kanë bërë një zbulim novator në Afrikën jugore – dëshmi e strukturës më të vjetër në botë të ndërtuar nga njeriu. Kjo strukturë mbresëlënëse, e ndërtuar nga një specie e zhdukur e njerëzve mbi gjysmë milioni vjet më parë, u gjet në Zambinë veriore në tokë të mbytur me ujë. Struktura, e bërë nga druri i punuar, besohet se ka shërbyer si një pistë ose platformë e ngritur përgjatë kënetës ose brenda një zone ligatinore.

Kjo strukturë e sapo zbuluar është të paktën dy herë më e vjetër se çdo strukturë tjetër e njohur e krijuar nga njeriu. Zbulimi i tij pritet të revolucionarizojë kuptimin arkeologjik të teknologjisë së hershme njerëzore dhe aftësive njohëse. Ai sugjeron që njerëzit e hershëm kishin aftësi të sofistikuara në inxhinieri dhe zdrukthtari shumë më herët sesa mendohej më parë.

Pista ose platforma e ndërtuar nga njeriu është vetëm një pjesë e vogël e një vendbanimi më të madh parahistorik njerëzor përgjatë bregut jugor të lumit Kalambo. Ky vend është në afërsi të mrekullive të jashtëzakonshme natyrore të një ujëvare 235 metra të lartë dhe një kanioni 300 metra të thellë. Topografia unike lokale, e cila përfshin kënetat, liqenet dhe pyjet e lumenjve, ka të ngjarë të tërhiqte në zonë gjahtarët e hershëm njerëzor.

Arkeologët kanë zbuluar gjithashtu vegla guri të përdorura për prerje, copëtim dhe gërvishtje, si dhe një vatër të mundshme për gatim. Njerëzit parahistorikë që jetuan në këtë zonë ishin anëtarë të species së zhdukur Homo heidelbergensis, e cila lulëzoi midis 600,000 dhe 300,000 vjet më parë. Homo heidelbergensis kishte kolonizuar tashmë Afrikën, Azinë Perëndimore dhe Evropën në atë kohë, por përfundimisht u zhduk, ndoshta për shkak të konkurrencës nga speciet njerëzore më të përparuara si Homo sapiens dhe Neandertalët.

Projekti kërkimor Deep Roots of Humanity, një bashkëpunim midis MB, Belgjikës dhe Zambisë, udhëhoqi hetimet arkeologjike gjatë katër viteve të fundit. Teknikat e datimit të lumineshencës u përdorën për të përcaktuar moshën e strukturës dhe gjetjet e tjera. Sipas profesorit Larry Barham, drejtor i projektit, ky zbulim do të sfidojë perceptimet ekzistuese të specieve njerëzore të zhdukura dhe do të ofrojë njohuri të reja mbi evolucionin njerëzor.

Burimet:

– Natyra, Vëllimi/Bështja: Vëll. 582, Numri 7812, Faqe 468-471 (2020)

– Projekti kërkimor Deep Roots of Humanity dhe Universiteti i Liverpool-it

Përkufizime:

– Shteg i ngritur: Një shteg i ngritur, i ndërtuar shpesh si mjet për të kaluar terrene të vështira si p.sh. moçal ose ligatinat.

– Prehistorike: I referohet një periudhe përpara historisë së regjistruar, zakonisht koha para zhvillimit të gjuhës së shkruar dhe shpikjes së sistemeve të shkrimit.

– Datimi i lumineshencës: Një metodë e përdorur për të përcaktuar moshën e mineraleve ose objekteve duke matur rrezatimin e grumbulluar me kalimin e kohës.