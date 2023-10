Asteroidi i ri "Polyhymnia" ngre pyetje rreth elementeve të panjohura

By

Një studim i fundit i kryer nga Universiteti i Arizonës ka zbuluar një asteroid të quajtur "Polyhymnia" që sfidon elementët e njohur në Tokë. Studimi, i botuar në European Physical Journal Plus, zbulon se Polyhimnia ka një densitet më të lartë se çdo element që gjendet në planetin tonë, duke sugjeruar ekzistencën e një elementi që aktualisht mungon në tabelën tonë periodike.

Polyhimnia ndodhet në brezin asteroid midis Marsit dhe Jupiterit dhe kategorizohet si një asteroid "afër Tokës" për shkak të afërsisë së tij me planetin tonë. Ndërsa asteroidët mund të duken të parëndësishëm, përbërjet e tyre kanë magjepsur njësoj si astrofizikanët ashtu edhe shkencëtarët e NASA-s. Në fakt, NASA po ndjek në mënyrë aktive Polyhimnia në mënyrë që të marrë mostra dhe të hetojë më tej vetitë e saj.

Johann Rafelski, një profesor i fizikës në Universitetin e Arizonës, komentoi zbulimin, duke deklaruar se nëse asteroidet si Polyhymnia përmbajnë elementë super të rëndë, kjo ngre pyetje se si janë formuar këta elementë dhe pse nuk janë zbuluar diku tjetër. Dendësia e Polyhimnia tejkalon edhe elementët më të dendur të njohur në Tokë, siç është Osmiumi, i cili njihet për numrin më të madh të protoneve.

Ekipi i Universitetit të Arizonës e ka klasifikuar Polyhymnia si një "CUDO" (Objekt Compact Ultradense), duke treguar praninë e komponentëve që aktualisht janë të panjohur për njerëzimin. Besohet se ky element mbetet i qëndrueshëm me një numër atomik prej 164, që tregon një densitet dukshëm më të lartë se çdo element që njohim aktualisht.

NASA ka filluar tashmë zhvillimin e planeve për të nisur një anije kozmike pa pilot për të studiuar dhe marrë mostra nga Polyhymnia. Ky mision pason një bashkëpunim të fundit midis Universitetit të Arizonës dhe NASA-s, i cili solli me sukses mostrat nga një asteroid i quajtur Bennu. Këto mostra u zbuluan se ishin të pasura me karbon, duke sugjeruar mundësinë e metaleve të vlefshëm brenda asteroidëve.

Zbulimi i Polyhimnia dhe dendësia e saj e veçantë ngre pyetje emocionuese në lidhje me ekzistencën e elementeve të panjohura në univers dhe se si janë formuar ato. Misioni i ardhshëm për të studiuar dhe marrë mostra nga ky asteroid do të sigurojë njohuri të vlefshme në misteret e sistemit tonë diellor.

Përkufizime:

– Asteroid: Një trup i vogël shkëmbor që rrotullohet rreth diellit, që zakonisht gjendet në brezin asteroid midis Marsit dhe Jupiterit.

– Dendësia: Masa e një lënde për njësi vëllimi.

– Element: Substancë që nuk mund të zbërthehet në substanca më të thjeshta me mjete kimike. Elementet përfaqësohen me simbole në tabelën periodike.

– Tabela Periodike: Një renditje tabelare e elementeve kimike, e organizuar në bazë të numrit të tyre atomik, konfigurimit të elektroneve dhe vetive kimike të përsëritura.

– Proton: Një grimcë nënatomike me ngarkesë pozitive, që gjendet në bërthamën e një atomi.

Burimet:

– Studimi i publikuar në European Physical Journal Plus

– Njoftimi për shtyp i Universitetit të Arizonës