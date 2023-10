Zhvillimi i një modeli për të parashikuar aktivizimin e receptorëve të estrogjenit në vulat Baikal nga ndotësit e mjedisit

By

Studiuesit në Qendrën për Studime Mjedisore Detare (CMES) në Universitetin Ehime kanë zhvilluar një model që mund të parashikojë aftësinë e ndotësve të mjedisit për të aktivizuar receptorët e estrogjenit në foka Baikal. Ky studim përdori eksperimente in vitro dhe simulime të bazuara në kompjuter për të vlerësuar potencialin e aktivizimit të bisfenoleve (BPs) dhe bifenileve të hidroksiluara të poliklorinuara (OH-PCBs) në nëntipet e receptorit të estrogjenit α (bsERα) dhe β (bsERβ).

Eksperimentet in vitro zbuluan se shumica e BP-ve dhe OH-PCB-ve shfaqën aktivitet të ngjashëm me estrogjenin kundër të dy nëntipave bsER. Ndër BP-të e testuara, bisfenoli AF demonstroi aktivitetin më të fortë të ngjashëm me estrogjenin. Në mënyrë të ngjashme, 4'-OH-CB50 dhe 4'-OH-CB30 treguan aktivitetin më të fortë midis OH-PCB-ve të testuara kundër bsERα dhe bsERβ, përkatësisht.

Për të hetuar më tej se si këto ndotës mjedisorë lidhen me bsER, u kryen simulimet e lidhjes kompjuterike. Bazuar në rezultatet e këtyre simulimeve dhe vetive strukturore të ndotësve, u zhvilluan modele sasiore të marrëdhënies strukturë-aktivitet (QSAR) për të dy nëntipet bsER. Këto modele parashikuan me saktësi potencialin e aktivizimit të çdo ndotësi mjedisor në eksperimentet in vitro, duke bërë dallimin midis përbërësve që aktivizohen dhe atyre që nuk aktivizohen si për bsERα ashtu edhe për bsERβ. Studiuesit identifikuan gjithashtu faktorë të rëndësishëm që ndikojnë në potencialin e aktivizimit të ndotësve.

Për më tepër, studiuesit ndërtuan me sukses një model QSAR që parashikon potencialin e aktivizimit të receptorëve të estrogjenit të miut (ERs) duke përdorur të njëjtën metodë. Kjo tregon zbatueshmërinë e kësaj qasjeje modelimi për specie të ndryshme.

Zhvillimi i këtij modeli është një hap i rëndësishëm në kuptimin dhe parashikimin e efekteve të ndotësve mjedisorë në sistemin endokrin të fokave Baikal. Ai siguron një mjet të vlefshëm për vlerësimin e rreziqeve të mundshme të këtyre ndotësve dhe informimin e përpjekjeve të ruajtjes për këtë specie vulnerabël.

Burimi: Hoa Thanh Nguyen et al, "Në simulimet siliko dhe përshkruesit molekularë për të parashikuar fuqitë e transaktivizimit in vitro të receptorëve të estrogjenit të vulës Baikal nga ndotësit e mjedisit", Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).