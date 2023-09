Një përparim në diagnostifikim: Teknologjia CRISPR zbulon virusin e lisë së majmunit me saktësi dhe shpejtësi të paparë

Shkencëtarët nga Instituti Peter Doherty për Infeksion dhe Imunitet dhe Instituti i Kërkimeve Mjekësore Walter dhe Eliza Hall kanë zhvilluar një mjet revolucionar diagnostik të quajtur MPXV-CRISPR. Botuar në The Lancet Microbe, studimi i tyre bashkëpunues tregon fuqinë e teknologjisë CRISPR në zbulimin e virusit të lisë së majmunit (MPXV) me saktësi dhe shpejtësi të pashembullt.

Ndërsa CRISPR është i njohur gjerësisht për aftësitë e tij të redaktimit të gjeneve, ai kohët e fundit është shfrytëzuar për dizajnimin e mjeteve diagnostikuese shumë të ndjeshme. MPXV-CRISPR funksionon si një "detektiv super i saktë", duke identifikuar me shpejtësi materialin gjenetik specifik të lidhur me virusin në mostrat klinike. Studiuesit programuan mjetin për të synuar sekuencat gjenetike unike për MPXV, duke përdorur një bazë të dhënash me 523 gjenoma MPXV për të ndërtuar "udhëzuesit" e nevojshëm për lidhjen me ADN-në virale.

Kur ADN-ja virale është e pranishme në një kampion klinik, sistemi CRISPR drejtohet drejt objektivit dhe lëshon një sinjal që tregon praninë e virusit. Ndjeshmëria dhe saktësia e arritur nga MPXV-CRISPR janë të krahasueshme me metodat e standardit të artë PCR, por me kohë testimi të reduktuar ndjeshëm.

Një nga tiparet kryesore të MPXV-CRISPR është shpejtësia e diagnostikimit. Diagnostifikimi aktual i lisë së majmunit shpesh përfshin testime të centralizuara laboratorike, të cilat mund të duhen disa ditë për rezultatet. Në të kundërt, MPXV-CRISPR mund të zbulojë virusin në 45 minuta të jashtëzakonshme.

Për të përmbushur standardet e përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ekipi hulumtues synon të përshtatë MPXV-CRISPR në një pajisje portative për zbulimin në vend në pikat e kujdesit. Kjo teknologji ka potencialin të revolucionarizojë menaxhimin e lisë së majmunëve, duke siguruar akses më të shpejtë në diagnoza të sakta, veçanërisht në zonat me burime të kufizuara dhe të largëta. Duke përshpejtuar trajtimin dhe duke përmirësuar rezultatet e pacientëve, qasja e decentralizuar ndaj testimit mund të përmirësojë ndjeshëm përgjigjet e shëndetit publik ndaj shpërthimeve të lisë së majmunëve.

Studimi u krye në bashkëpunim me Qendrën e Shëndetit Seksual të Melburnit dhe Universitetin Monash. Studiuesit besojnë se MPXV-CRISPR përfaqëson një përparim të madh në fushën e diagnostikimit dhe premton për transformimin e menaxhimit të sëmundjeve në të ardhmen.

