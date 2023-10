Kur u zhvilluan kafshët për herë të parë? Një qasje e re për zgjidhjen e debatit

By

Shkencëtarët kanë vlerësuar se sot jetojnë rreth 8 milionë lloje kafshësh, duke treguar biodiversitetin e madh në Tokë. Megjithatë, çështja se kur kafshët evoluan për herë të parë ka qenë një temë debati për shekuj me radhë. Fosilet më të vjetra të kafshëve të njohura, që datojnë rreth 500 milionë vjet më parë, ishin tashmë komplekse dhe të dukshme me sy të lirë. Por zbulimet e fundit, si fosilet me pamje të çuditshme Ediacara Biota nga 574 deri në 539 milionë vjet më parë, sugjerojnë se kafshët mund të kenë ekzistuar edhe më herët.

Paleontologët kanë zbuluar gjithashtu fosile të ngjashme me sfungjerin nga rreth 800 milionë vjet më parë, por këto nuk mund të vërtetohen përfundimisht se janë kafshë. Për më tepër, të dhënat fosile janë plot boshllëqe, pasi vetëm një pjesë e jetës është fosilizuar. Për të adresuar këto sfida, shkencëtarët i janë drejtuar biologjisë molekulare dhe përdorimit të orëve molekulare për të vlerësuar kohën e origjinës shtazore.

Orët molekulare funksionojnë duke krahasuar ADN-në e kafshëve moderne për të përcaktuar se sa evolucion ka ndodhur. Ndërsa vlerësimet për origjinën shtazore variojnë nga 800 deri në 700 milionë vjet më parë, prania e vlerësimeve të ndryshme bazuar në fosilet dhe orët molekulare ka shkaktuar polemika.

Në një studim të fundit, shkencëtarët propozuan një qasje të re për të vlerësuar kohën e origjinës shtazore. Në vend që të fokusoheshin në fosilet më të vjetra të kafshëve, studiuesit ekzaminuan llojin e shkëmbinjve që mund të ruanin kafshët e para. Ata zbuluan se shkëmbinjtë e pasur me minerale argjile, të cilat kanë veti antibakteriale dhe mund të ruajnë indet e buta, janë ideale për fosilizimin. Megjithatë, shkëmbinjtë nga periudha kohore rreth 790 milionë vjet më parë që zotërojnë këto veti të pasura me argjilë nuk përmbajnë fosile kafshësh, duke sugjeruar se kafshët mund të mos kenë evoluar ende në atë kohë.

Nevojiten kërkime të mëtejshme për të vazhduar kërkimin e provave të origjinës shtazore. Duke eksploruar më shumë epoka gjeologjike dhe duke ekzaminuar shkëmbinjtë me potencialin për të ruajtur kafshët e para, shkencëtarët shpresojnë të kuptojnë më mirë se kur u shfaqën kafshët për herë të parë në Tokë.

