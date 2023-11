Shkencëtarët mongolë zbulojnë njohuri të reja mbi pozën e vdekjes së dinosaurëve

By

Shkencëtarët që kryejnë një gërmim në Mongoli kanë bërë një zbulim të jashtëzakonshëm që hedh dritë mbi pozën e vdekjes së dinosaurëve. Në shkretëtirën Gobi në Formacionin Barun Goyot, paleontologët zbuluan kafkën dhe skeletin pothuajse të plotë të një specie të panjohur dinozauri më parë. Ajo që e bëri këtë zbulim veçanërisht intrigues ishte se shumica e eshtrave ishin ende të rregulluara në pozën origjinale të vdekjes së dinosaurëve, duke ofruar njohuri të reja në sjelljen dhe fiziologjinë e tyre.

I quajtur Jaculinykus yaruui, kjo specie besohet se rrjedh nga alvarezsaurids, një grup dinosaurësh të vegjël, të ngjashëm me shpendët nga periudha e vonë e Kretakut. Zbulimi sfidon nocionet e mëparshme se vetëm zogjtë e ditëve moderne shfaqin një qëndrim specifik të gjumit kur vdesin. Ky zbulim sugjeron se sjellja ishte më e zakonshme sesa pritej në mesin e dinosaurëve jo-aviarë dhe të afërmve të tyre zogj.

Dr. Jingmai O'Connor, një kurator i asociuar i zvarranikëve fosile, diskutoi rëndësinë e gjetjes. Në një largim nga poza tradicionale e gjumit, koka e dinosaurit ishte e mbështjellë mbi gjymtyrët e tij, me bishtin e tij të mbështjellë fort rreth trupit. Ky qëndrim pasqyron atë të zogjve të ditëve moderne, duke treguar një lidhje të mundshme midis të dyjave. Poza e gjumit besohet se ka shërbyer një funksion termorregullues, duke ruajtur nxehtësinë e trupit edhe në vdekje.

Ky zbulim ofron të dhëna të vlefshme për ndryshimet evolucionare që ndodhën në alvarezsaurids. Ndërsa këta dinosaur u zvogëluan në madhësi me kalimin e kohës, ata mund të kenë adoptuar të njëjtën strategji termorregulluese si homologët e tyre të shpendëve. Kjo sugjeron që sjellja termorregulluese e ngjashme me shpendët evoluoi përpara origjinës së fluturimit me energji, duke theksuar përshtatjet dhe sjelljet magjepsëse të dinosaurëve të lashtë.

Ky zbulim novator jo vetëm që zgjeron të kuptuarit tonë për sjelljen e dinosaurëve, por gjithashtu thekson veçoritë e përbashkëta midis zogjve të lashtë dhe atyre të ditëve moderne. Ai nënvizon rëndësinë e studimit të përpiktë të fosileve për të deshifruar misteret e historisë së planetit tonë dhe krijesat që dikur bredhin në tokë.

FAQ

1. Cila është rëndësia e zbulimit?

Zbulimi i një specie dinosauri të panjohur më parë në shkretëtirën Gobi të Mongolisë hedh dritë mbi qëndrimin e gjumit të dinosaurëve kur ata vdesin. Ky zbulim sugjeron se poza e veçantë e gjumit, e ngjashme me atë të zogjve të ditëve moderne, ishte më e zakonshme në mesin e dinosaurëve jo-aviarë dhe të afërmve të tyre shpendë sesa mendohej më parë.

2. Si lidhet poza e gjumit e dinosaurëve me zogjtë modernë?

Poza e gjumit e dinozaurit, me kokën e tij të vendosur mbi gjymtyrët dhe bishtin e mbështjellë rreth trupit të tij, pasqyron qëndrimin e gjumit të zogjve të ditëve moderne. Kjo ngjashmëri tregon një lidhje të mundshme midis të dyjave, duke sfiduar idenë se vetëm zogjtë e shfaqin këtë pozë specifike kur vdesin.

3. Pse dinosauri e përvetësoi këtë qëndrim gjumi?

Ekspertët besojnë se poza e gjumit shërbente për një funksion termorregullues, duke ndihmuar në ruajtjen e nxehtësisë së trupit edhe në vdekje. Kjo sjellje mund të ketë evoluar midis dinosaurëve pasi ata pësuan ndryshime në madhësi me kalimin e kohës.

4. Çfarë zbulon ky zbulim për evolucionin e dinosaurëve?

Zbulimi sugjeron që sjellja termoreguluese e ngjashme me shpendët e parë në speciet e dinosaurëve i paraprin origjinës së fluturimit me energji. Ndërsa alvarezsauridët u tkurrën në madhësi me kalimin e kohës, ata ka të ngjarë të adoptojnë të njëjtën strategji termorregulluese si homologët e tyre të shpendëve.

5. Si kontribuon kjo gjetje në të kuptuarit tonë të jetës së lashtë?

Duke zbuluar njohuri të reja në sjelljen dhe fiziologjinë e dinosaurëve, ky zbulim zgjeron të kuptuarit tonë për format e lashta të jetës. Ai nxjerr në pah veçoritë e përbashkëta midis dinosaurëve dhe zogjve të ditëve moderne, duke theksuar rëndësinë e analizës së kujdesshme të fosileve në deshifrimin e historisë së planetit tonë.