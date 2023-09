Mostra e asteroidit të NASA-s u dërgua në mënyrë të sigurtë në shkretëtirën e Jutës

By

Misioni i fundit hapësinor i NASA-s arriti një moment historik të madh si një kapsulë që përmban mostrën më të madhe të tokës të mbledhur ndonjëherë nga një asteroid i zbritur me sukses në shkretëtirën e Jutës. Kapsula, e lëshuar nga anija kozmike OSIRIS-REx, u rrëzua brenda një zone të caktuar uljeje në perëndim të Salt Lake City.

Anija kozmike OSIRIS-REx kishte qenë në një mision për të mbledhur një mostër nga asteroidi Bennu, të cilin e realizoi në fillim të këtij viti. Të dielën, kapsula në formë pike çamçakëz që mbante ngarkesën e çmuar rihyri në atmosferën e Tokës dhe u hodh me parashutë në shkretëtirën e Jutas.

Kjo është një arritje e rëndësishme për NASA-n pasi shënon herën e parë që një mostër nga një asteroid është kthyer me sukses në Tokë që kur misionet Apollo sollën shkëmbinjtë e Hënës në vitet 1960 dhe 1970. Shkencëtarët janë të etur për të studiuar kampionin e asteroidit pasi ai përmban njohuri të vlefshme për formimin e sistemit diellor dhe mund të japë të dhëna për origjinën e jetës në Tokë.

Në lajme të tjera të lidhura me hapësirën, Forca Hapësinore e Shteteve të Bashkuara po eksploron mundësinë e krijimit të një linjë telefonike me Kinën për të parandaluar krizat në hapësirë. Gjenerali Chance Saltzman, shefi i operacioneve hapësinore, shprehu nevojën për komunikim të drejtpërdrejtë midis Forcës Hapësinore dhe homologut të saj kinez për të ulur tensionet. Ndërsa diskutimet janë zhvilluar brenda vendit, asnjë angazhim zyrtar me Kinën nuk ka ndodhur ende.

Krijimi i një linjë telefonike me Kinën mund të jetë një hap vendimtar në sigurimin e bashkëpunimit paqësor në hapësirë ​​dhe shmangien e konflikteve apo keqkuptimeve të mundshme. Shtetet e Bashkuara e njohin rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në eksplorimin e hapësirës dhe synojnë të nxisin kanale më të mira komunikimi me të gjitha vendet që fluturojnë në hapësirë.

Të dyja këto zhvillime nxjerrin në pah progresin dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm në fushën e eksplorimit të hapësirës dhe rëndësinë në rritje të aktiviteteve të bazuara në hapësirë ​​në botën moderne.

