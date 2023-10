Studimi i ri zbulon përfitimet monetare të rolit të hienave me vija në asgjësimin e kufomave

By

Një studim i ri i kryer në Sanctuary të Kafshëve të Egra Sawai Mansingh të Rajasthan vlerëson përfitimet monetare të shërbimeve të pastrimit të hienave me shirita mbi kufomat e bagëtive dhe gjahun e egër. Studimi zbuloi se, gjatë periudhës 2019-2020, hienat me vija në vendstrehim konsumuan 23 ton kufoma bagëtish dhe 17 ton pre të egër, duke kursyer mijëra dollarë në kostot e heqjes së kufomave.

Hienat me vija ofrojnë shërbime të depozitimit të mbeturinave që kontribuojnë në pengimin e transmetimit të sëmundjeve dhe ruajtjen e pastërtisë së mjedisit. Këto përfitime jo vetëm që zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve, por gjithashtu kursejnë para duke shmangur metodat e asgjësimit artificial të kufomave, si djegia elektrike ose djegia e pyjeve.

Hulumtimi, një nga vlerësimet e para të përfitimeve monetare të pastrimit nga hienat me vija në një peizazh të dominuar nga njerëzit, synon të hedhë dritë mbi kontributet pozitive të këtyre pastruesve të anashkaluar shpesh. Studimi sugjeron se edukimi i komuniteteve lokale për këto përfitime monetare mund të heqë potencialisht imazhin negativ të lidhur me hienat me vija dhe të ndihmojë në ruajtjen e tyre.

Hiena me vija është një nga katër llojet e hienave në botë dhe gjendet në Indi. Këta mishngrënës të vetmuar kanë një pamje si qeni dhe ushqehen në mënyrë oportuniste me mbetjet e kafshëve të parakaluara nga mishngrënës më të mëdhenj dhe me kufoma të kafshëve shtëpiake të hedhura.

Ofrimi i shërbimeve të asgjësimit të kufomave nga hienat me vija është veçanërisht i rëndësishëm në zonën e studimit për shkak të numrit të madh të bagëtive dhe kushteve të këqija higjienike. Hedhja e kufomave në zona të hapura dhe buzë rrugëve përbën një problem serioz për menaxhimin e mbetjeve, duke e bërë rajonin të prekshëm nga përhapja e sëmundjeve zoonotike.

Kontributet ekonomike të shërbimeve të pastrimit të ofruara nga hienat me vija u përcaktuan në sasi nga studiuesit. Ata vlerësuan vlerën e asgjësimit të trupave të pajetë me dy metoda: djegie elektrike dhe djegie të pirës. Gjetjet zbuluan se hienat me vija hoqën afërsisht 4.4 për qind të mbetjeve të kufomave të bagëtive, në total 23 tonë, nga prodhimi vjetor i mbetjeve të zonës së studimit prej 525 tonësh. Kostoja e largimit të këtyre mbetjeve u llogarit në 7095 dollarë për djegien elektrike dhe 49,665 dollarë për djegien e pirave.

Studimi propozon që përfitimet monetare të identifikuara mund të përdoren nga zyrtarët e pyjeve për menaxhimin e hienave me vija dhe habitateve të tyre. Metoda e vlerësimit e përdorur në këtë studim mund të zbatohet gjithashtu në zona të tjera që përballen me sfida në asgjësimin e kufomave të bagëtive, duke përfituar pastrues si çakejtë dhe dhelprat.

Në përgjithësi, të kuptuarit e vlerës ekonomike të shërbimeve të pastrimit të ofruara nga hienat me vija thekson rëndësinë e këtyre kafshëve në ruajtjen e peizazheve të shëndetshme dhe inkurajon një rivlerësim të perceptimit negativ që shpesh lidhet me to. Duke konsumuar mbetjet e bagëtive, hienat me vija jo vetëm që kursejnë paratë e komunitetit, por gjithashtu kontribuojnë në parandalimin e sëmundjeve dhe çiklizmit të lëndëve ushqyese në ekosisteme.

